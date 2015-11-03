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Notizie Biasin Fiorentina

Biasin: "Sul tocco di mano Pongracic in Fiorentina-Inter troppe versioni. Sistema arbitrale in tilt totale"

25 marzo 2026 14:20

Biasin: “Occhio a giocare con il destino. La Fiorentina rispetto alle altre ha la rosa più forte”

04 marzo 2026 15:33

Biasin: "Per il Como facile con i soldi degli indonesiani? facile una fava, consentitecelo"

28 gennaio 2026 22:30

Viviano: “Firenze e la Fiorentina usciranno da questa situazione” e Biasin: “Si salva, ma rischio altissimo”

09 dicembre 2025 19:41

Biasin critica: "La Fiorentina è ultima perchè se lo merita. La proprietà è assente e i giocatori in difficoltà"

07 novembre 2025 22:24

Biasin assolve Pioli: "Tutti filantropi col portafoglio degli altri. Reazione di Ranieri comprensibile"

05 novembre 2025 21:29

Biasin: "La Fiorentina ha fatto il peggior inizio possibile, era impensabile vederla così in basso"

29 ottobre 2025 14:23

Biasin: "Squadra senza identità. La responsabilità è di Pioli ma stanno mancando anche i leader"

07 ottobre 2025 15:52

Biasin: “Pensavo che la Fiorentina potesse essere una serena candidata all’Europa, ma continuerei con Pioli”

06 ottobre 2025 16:41

Biasin minaccia: "La Fiorentina deve dare una risposta dal punto di vista dell'atteggiamento"

03 ottobre 2025 22:14

Biasin critica Pioli: "La Fiorentina non ha ancora un'identità, mi aspettavo molto di più sin dall'inizio"

19 settembre 2025 22:35

Biasin sulle voci Dodo-Inter: "Sembra più una notizia mediatica. L'Inter spera di trattenere Dumfries"

07 luglio 2025 19:01

Biasin: "Non esistono giocatori vecchi; esistono giocatori non all'altezza. Dzeko è un grande colpo"

20 giugno 2025 19:03

Biasin: "Dzeko può ricoprire il ruolo di Ibrahimovic al Milan quando c'era Pioli"

19 giugno 2025 14:16

Biasin: "Palladino è stato maltrattato dai dirigenti, trattamento davvero ingeneroso per lui"

04 giugno 2025 13:20

Biasin su Kean: "Per tutti era lo scapestrato da 0 gol, mai visto un giocatore così cambiato in un anno"

18 aprile 2025 17:19

Biasin: "La Fiorentina ha fatto grandi colpi e Kean è diventato un colosso. Bravissimi i dirigenti viola"

02 aprile 2025 17:07

Biasin: "Ero tra quelli che dicevano che quasi 20 milioni per Kean erano una follia, oggi è un colosso"

02 aprile 2025 12:14

Biasin: "Palladino è in contrasto con l'ambiente, ha capito di non essere in buone acque"

28 febbraio 2025 14:07

Biasin: "Sull'asse con Torino, Commisso sta indovinando tutto, fa solo affari"

05 febbraio 2025 14:14

Biasin: "Ora non si può nemmeno esultare, mica l'ha fatto in faccia o ha mandato affanculo qualcuno"

17 dicembre 2024 14:06

Biasin: "Italiano deve ricordarsi che dovrà giocare a Firenze, mi aspetto un'accoglienza elettrica"

16 dicembre 2024 21:22

Biasin estasiato: "De Gea è il portiere più forte della Serie A. La Fiorentina non è un fuoco di paglia"

15 novembre 2024 17:04

Biasin: "Commisso fa buoni affari con la Juve: Nico sempre out, Vlahovic va a momenti. Preso Kean a 13 milioni"

13 novembre 2024 16:57

Biasin: "La Fiorentina ha vinto da grande squadra perchè non meritava. Gosens si era offerto a tutti"

02 novembre 2024 11:59

Biasin: "Gudmundsson-Inter? Poche possibilità, ma ci sono. A Gilardino piacciono Correa e Arnautovic"

14 agosto 2024 16:24

Biasin: "Retegui sarebbe un ottimo colpo per la Fiorentina, è l'attaccante che serve a Palladino"

13 giugno 2024 21:06

Biasin: "Atalanta-Fiorentina? Partita grottesca. Tutti stanno pensando di portare la Roma in Champions"

24 maggio 2024 14:48

Biasin sicuro: "L'Olympiakos ha più probabilità di vincere la Conference League rispetto alla Fiorentina"

10 maggio 2024 17:23

Lite Zazzaroni-Biasin: "Il Var è stato messo per fermare la Juventus" la risposta: "Gravissimo quello che dici"

18 dicembre 2023 10:59

Biasin sicuro: "Non credo che Amrabat lascerà la Fiorentina a gennaio, vale almeno 40 milioni"

13 dicembre 2022 12:35

Biasin: "Cabral ha responsabilità: deve darsi da fare. A Firenze troppe critiche nei confronti di Biraghi"

23 settembre 2022 19:05

Biasin ancora incredulo: "Io non ho mai visto il portiere della Fiorentina nel secondo tempo"

05 settembre 2022 11:13

Biasin ricorda: "L'Inter nel primo tempo contro la Fiorentina a Firenze non ha mai visto la palla"

16 marzo 2022 18:50

Biasin: "Vlahovic contro lo Spezia non ha mai tirato in porta, con Italiano non sarebbe mai successo"

07 marzo 2022 15:32

Biasin: ''Vlahovic? La Fiorentina sbagliò a dire che non si sarebbe mai inchinata alla Juve''

01 marzo 2022 16:44

Biasin contro Commisso: "Un blablabla, alla prova dei fatti si è dimostrato un pulcino come altri"

01 febbraio 2022 12:10

Biasin nota: "Il procuratore di Vlahovic costerà 18 milioni, più di Cabral che la Fiorentina prende"

27 gennaio 2022 17:12

Biasin: "Inter fortunata, Fiorentina non meritava la sconfitta. Ma serve un piano B per le big"

22 settembre 2021 22:29

Biasin: "Gonzalez investimento importante, ma servono idee. La Fiorentina può lottare per l'Europa "

09 luglio 2021 13:29

Biasin: "Vlahovic è un giocatore da top club. L'età non è importante, fa al caso di qualsiasi squadra"

01 maggio 2021 22:23

Biasin: "Vlahovic fa reparto da solo, questa cosa è rara in una squadra come la Fiorentina di oggi"

13 aprile 2021 09:51

Biasin: "L'Inter ha definitivamente abbandonato Chiesa, costa troppo"

22 luglio 2020 15:17

Biasin boccia Chiesa: "Sta giocando sempre da 4 in pagella. Le colpe sono solamente le sue.."

02 luglio 2020 13:12

Biasin: "Commisso? Un presidente anni 80'. Ha ammesso l'errore della conferma di Montella.."

26 marzo 2020 23:25

Biasin: "Vlahovic è stato stimolato dalla concorrenza di Cutrone. Il più felice è Iachini.."

21 gennaio 2020 14:37

Tuttomercatoweb, Biasin: "Ribery si è ricordato troppo tardi che deve comportarsi da campione"

29 ottobre 2019 13:21

Biasin: "Chiesa non è un trufattore. Vi dico se Icardi giocherà contro la Fiorentina"

19 febbraio 2019 14:14

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