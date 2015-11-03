Notizie Biasin Fiorentina

Biasin: "Sul tocco di mano Pongracic in Fiorentina-Inter troppe versioni. Sistema arbitrale in tilt totale"
25 marzo 2026 14:20
Biasin: “Occhio a giocare con il destino. La Fiorentina rispetto alle altre ha la rosa più forte”
04 marzo 2026 15:33
Biasin: "Per il Como facile con i soldi degli indonesiani? facile una fava, consentitecelo"
28 gennaio 2026 22:30
Viviano: “Firenze e la Fiorentina usciranno da questa situazione” e Biasin: “Si salva, ma rischio altissimo”
09 dicembre 2025 19:41
Biasin critica: "La Fiorentina è ultima perchè se lo merita. La proprietà è assente e i giocatori in difficoltà"
07 novembre 2025 22:24
Biasin assolve Pioli: "Tutti filantropi col portafoglio degli altri. Reazione di Ranieri comprensibile"
05 novembre 2025 21:29
Biasin: "La Fiorentina ha fatto il peggior inizio possibile, era impensabile vederla così in basso"
29 ottobre 2025 14:23
Biasin: "Squadra senza identità. La responsabilità è di Pioli ma stanno mancando anche i leader"
07 ottobre 2025 15:52
Biasin: “Pensavo che la Fiorentina potesse essere una serena candidata all’Europa, ma continuerei con Pioli”
06 ottobre 2025 16:41
Biasin minaccia: "La Fiorentina deve dare una risposta dal punto di vista dell'atteggiamento"
03 ottobre 2025 22:14
Biasin critica Pioli: "La Fiorentina non ha ancora un'identità, mi aspettavo molto di più sin dall'inizio"
19 settembre 2025 22:35
Biasin sulle voci Dodo-Inter: "Sembra più una notizia mediatica. L'Inter spera di trattenere Dumfries"
07 luglio 2025 19:01
Biasin: "Non esistono giocatori vecchi; esistono giocatori non all'altezza. Dzeko è un grande colpo"
20 giugno 2025 19:03
Biasin: "Dzeko può ricoprire il ruolo di Ibrahimovic al Milan quando c'era Pioli"
19 giugno 2025 14:16
Biasin: "Palladino è stato maltrattato dai dirigenti, trattamento davvero ingeneroso per lui"
04 giugno 2025 13:20
Biasin su Kean: "Per tutti era lo scapestrato da 0 gol, mai visto un giocatore così cambiato in un anno"
18 aprile 2025 17:19
Biasin: "La Fiorentina ha fatto grandi colpi e Kean è diventato un colosso. Bravissimi i dirigenti viola"
02 aprile 2025 17:07
Biasin: "Ero tra quelli che dicevano che quasi 20 milioni per Kean erano una follia, oggi è un colosso"
02 aprile 2025 12:14
Biasin: "Palladino è in contrasto con l'ambiente, ha capito di non essere in buone acque"
28 febbraio 2025 14:07
Biasin: "Sull'asse con Torino, Commisso sta indovinando tutto, fa solo affari"
05 febbraio 2025 14:14
Biasin: "Ora non si può nemmeno esultare, mica l'ha fatto in faccia o ha mandato affanculo qualcuno"
17 dicembre 2024 14:06
Biasin: "Italiano deve ricordarsi che dovrà giocare a Firenze, mi aspetto un'accoglienza elettrica"
16 dicembre 2024 21:22
Biasin estasiato: "De Gea è il portiere più forte della Serie A. La Fiorentina non è un fuoco di paglia"
15 novembre 2024 17:04
Biasin: "Commisso fa buoni affari con la Juve: Nico sempre out, Vlahovic va a momenti. Preso Kean a 13 milioni"
13 novembre 2024 16:57
Biasin: "La Fiorentina ha vinto da grande squadra perchè non meritava. Gosens si era offerto a tutti"
02 novembre 2024 11:59
Biasin: "Gudmundsson-Inter? Poche possibilità, ma ci sono. A Gilardino piacciono Correa e Arnautovic"
14 agosto 2024 16:24
Biasin: "Retegui sarebbe un ottimo colpo per la Fiorentina, è l'attaccante che serve a Palladino"
13 giugno 2024 21:06
Biasin: "Atalanta-Fiorentina? Partita grottesca. Tutti stanno pensando di portare la Roma in Champions"
24 maggio 2024 14:48
Biasin sicuro: "L'Olympiakos ha più probabilità di vincere la Conference League rispetto alla Fiorentina"
10 maggio 2024 17:23
Lite Zazzaroni-Biasin: "Il Var è stato messo per fermare la Juventus" la risposta: "Gravissimo quello che dici"
18 dicembre 2023 10:59
Biasin sicuro: "Non credo che Amrabat lascerà la Fiorentina a gennaio, vale almeno 40 milioni"
13 dicembre 2022 12:35
Biasin: "Cabral ha responsabilità: deve darsi da fare. A Firenze troppe critiche nei confronti di Biraghi"
23 settembre 2022 19:05
Biasin ancora incredulo: "Io non ho mai visto il portiere della Fiorentina nel secondo tempo"
05 settembre 2022 11:13
Biasin ricorda: "L'Inter nel primo tempo contro la Fiorentina a Firenze non ha mai visto la palla"
16 marzo 2022 18:50
Biasin: "Vlahovic contro lo Spezia non ha mai tirato in porta, con Italiano non sarebbe mai successo"
07 marzo 2022 15:32
Biasin: ''Vlahovic? La Fiorentina sbagliò a dire che non si sarebbe mai inchinata alla Juve''
01 marzo 2022 16:44
Biasin contro Commisso: "Un blablabla, alla prova dei fatti si è dimostrato un pulcino come altri"
01 febbraio 2022 12:10
Biasin nota: "Il procuratore di Vlahovic costerà 18 milioni, più di Cabral che la Fiorentina prende"
27 gennaio 2022 17:12
Biasin: "Inter fortunata, Fiorentina non meritava la sconfitta. Ma serve un piano B per le big"
22 settembre 2021 22:29
Biasin: "Gonzalez investimento importante, ma servono idee. La Fiorentina può lottare per l'Europa "
09 luglio 2021 13:29
Biasin: "Vlahovic è un giocatore da top club. L'età non è importante, fa al caso di qualsiasi squadra"
01 maggio 2021 22:23
Biasin: "Vlahovic fa reparto da solo, questa cosa è rara in una squadra come la Fiorentina di oggi"
13 aprile 2021 09:51
Biasin: "L'Inter ha definitivamente abbandonato Chiesa, costa troppo"
22 luglio 2020 15:17
Biasin boccia Chiesa: "Sta giocando sempre da 4 in pagella. Le colpe sono solamente le sue.."
02 luglio 2020 13:12
Biasin: "Commisso? Un presidente anni 80'. Ha ammesso l'errore della conferma di Montella.."
26 marzo 2020 23:25
Biasin: "Vlahovic è stato stimolato dalla concorrenza di Cutrone. Il più felice è Iachini.."
21 gennaio 2020 14:37
Tuttomercatoweb, Biasin: "Ribery si è ricordato troppo tardi che deve comportarsi da campione"
29 ottobre 2019 13:21
Biasin: "Chiesa non è un trufattore. Vi dico se Icardi giocherà contro la Fiorentina"
19 febbraio 2019 14:14
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