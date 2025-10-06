Biasin: “Pensavo che la Fiorentina potesse essere una serena candidata all’Europa, ma continuerei con Pioli”

Il giornalista Biasin si è espresso sul momento della Fiorentina di Pioli, all’indomani dell’ennesima sconfitta subita dai viola

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, parlando anche della Fiorentina: “Il malumore dei tifosi è molto comprensibile, perché stiamo parlando di una squadra che sta sul fondo della classifica. Io pensavo che potesse essere una serena candidata almeno all’Europa di seconda fascia, ma invece, sta faticando da ogni punto di vista.

Non è soltanto una questione di trovare una incastro tattico sul campo, ma di atteggiamento, anche se forse non nella partita di ieri, dove la Fiorentina è stata sfortunata colpendo due legni, ma alle partite contro il Napoli, il Como e il Pisa, dove è stato proprio un problema di atteggiamento. Di conseguenza si va a puntare il dito contro l’allenatore, che io credevo fosse un’ottima scelta, perché ho sempre pensato che fosse in grado di tenere il gruppo.

È giusto aspettarsi di più da lui, anche se non sono per le soluzioni drastiche, anche se le prime sei partite sono andate male, e credo che avrà ancora delle chanche per cambiare prima la testa che le gambe dei suoi giocatori”.