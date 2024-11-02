Biasin: "La Fiorentina ha vinto da grande squadra perchè non meritava. Gosens si era offerto a tutti"

Dalla vittoria contro il Genoa all'acquisto di Gosens, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della Fiorentina

Fabrizio Biasin, nel podcast di Cronache di Spogliatoio, ha parlato della Fiorentina dopo la vittoria in casa del Genoa, queste le sue parole:

"La Fiorentina ha vinto una partita da grande squadra, probabilmente non meritava la vittoria, questa squadra sembrava ingenua, Palladino doveva capire dove si trovava, a Genova l'hanno portata a casa con un bel gol, adesso la Fiorentina ha raggiunto una maturità particolare e ti fa vincere partite in cui non meriti perchè sono tutti molto convinti di quello che fanno. Io personalmente avevo dei dubbi perchè dopo un mese c'erano grandi difficoltà per dei tentativi ed esperimenti che non erano andati benissimo e invece poi c'è stata la svolta.

La Fiorentina ha fatto un colpaccio di nome Gosens, il povero Robin lui voleva tornare in Italia e si è offerto a tutti, hanno portato a casa un signor professionista oltre che un signor giocatore che secondo me è ancora uno dei più forti del suo ruolo in serie A se sta bene.

LE PAROLE DI CARESSA SU DE GEA

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