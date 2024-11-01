Caressa: "De Gea tende a commettere un paio di sciocchezze a campionato ma para molto e bene"

Caressa inserisce lo spagnolo nella Top11 di giornata, esaltandone le prestazioni in viola ma ricordandone anche alcune incertezze nel passato

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa nel consueto appuntamento sul suo canale YouTube con la personalissima Top11 di giornata ha voluto premiare l'ennesima prestazione sopra le righe del portiere della Fiorentina David De Gea:

"In porta ho scelto De Gea, in passato ha avuto problemi fisici ma è un portiere che fornisce importanti soluzioni alla Fiorentina, para molto e bene. Ha come già detto la tendenza a commettere uno due errori importanti a stagione ma in questo momento sta dando tantissimo"

Questa la formazione scelta da Caressa per la decima giornata schierata con il 343:

De Gea; Lucumi, Patric, Del Prato; Frattesi, Samardzic, Anguissa, Dorgu; Dybala, Lukaku, Castellanos

Ag.Gosens: “Pradè abilissimo, ha preso Robin alla metà della metà di quanto speso dall’Inter due anni fa”

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