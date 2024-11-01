Ag.Gosens: "Pradè abilissimo, ha preso Robin alla metà della metà di quanto speso dall'Inter due anni fa"

Secondo l'agente del tedesco nella trattativa è emersa tutta l'abilità di Pradè nel riuscire a spuntare condizioni estremamente favorevoli

Nell'intervista esclusiva rilasciata a TMW da Gianluca Mancini agente di Robin Gosens emergono alcuni dettagli sulla trattativa condotta da DS della Fiorentina Daniele Pradè:

“Sono stato tanto al telefono con Pradè in quei giorni… Il direttore è stato bravissimo a cogliere l'occasione, Robin è stato preso alla metà della metà di quanto speso dall'Inter solo due anni fa. Pradè è stato bravo coi tempi, aspettando gli ultimi giorni di mercato per ottenere le migliori condizioni. Ha preso un giocatore di livello internazionale a cifre molto basse per quelle che si vedono oggi in giro. C'erano un po' di altri interessi, quelli che avete letto sui media come Atalanta, Bologna, Torino. Poi le cose non si sono concretizzate ma ora ha trovato il progetto giusto. E' arrivato in diritto di riscatto, nel momento in cui ci sarà la volontà la Fiorentina ha la possibilità di riscattarlo in ogni momento, altrimenti scatterà l'obbligo quando raggiungerà una percentuale di presenze”

La Fiorentina, ricordiamo, in estate ha speso 500.000 euro per il prestito di Gosens, a cui andranno aggiunti i 7,5 milioni del riscatto. L’Inter, nel gennaio 2022, lo aveva pagato 25 milioni totali, bonus compresi, per poi rivenderlo, nel 2023, all’Union per 15 milioni di euro.

Compagnoni su Kean: “In estate tanti perplessi ma ora la cifra spesa per lui fa sorridere”

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