Biasin sicuro: “L’Olympiakos ha più probabilità di vincere la Conference League rispetto alla Fiorentina”

Nella consueta puntata del giovedì sera di L’ascia raddoppia, un podcast di Cronache di spogliatoio, Fabrizio Biasin, Fernando Siani e Giuseppe Pastore hanno espresso il loro parere sulle probabilità che Atalanta e Fiorentina hanno di sollevare i rispettivi trofei europei.

Se da una parte Pastore e Siani credono che la Fiorentina sia la grande favorita per la vittoria della Conference League (rispettivamente 63% e 55% di probabilità), il giornalista di Libero Biasin vede avvantaggiata la squadra greca per il successo finale. Queste le sue parole:

“Secondo me le percentuali sono 55% Olympiakos e 45% Fiorentina. Penso questo innanzitutto perché la condizione ambientale può fare la differenza in una finale, e loro sono comunque in casa loro, in qualche modo. Poi, perché questa è una società che sa lavorare e che sa fare bene le proprie cose, è una squadra che ha del valore. Ma soprattutto, perché bisogna capire se Italiano ha capito.”

PER LA FINALE SERVE L’INVIOLA CARD