Biasin: “Inter fortunata, Fiorentina non meritava la sconfitta. Ma serve un piano B per le big”

Fabrizio Biasin, firma di Libero che segue l’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la sfida tra i nerazzurri e la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Possiamo riassumere così la partita: un tempo e un po’ per la Fiorentina, trentacinque minuti per l’Inter. Handanovic ha tenuto a galla la baracca nerazzurra, poi è venuta fuori l’esperienza e la qualità di un gruppo che sa gestire i momenti”.

ITALIANO “Da grande fan di De Zerbi credo che voglia ricalcare quel tipo di gioco. Quando però hai di fronte una squadra che punta allo scudetto devi aspettarti che quella reagisca e devi mettere in atto un ‘piano B’. Ieri è sembrato che la Fiorentina non lo avesse”.

INTER “È stata anche fortunata: riuscire a fare tre gol in due minuti cambia completamente l’inerzia della partita, Nico Gonzalez poi ha fatto il resto”.

FIORENTINA “L’anno scorso sembrava improvvisata, quest’anno sembra rivoluzionata e anche più profonda, visto che può permettersi anche di tener fuori uno come Callejon. Quanto manca per arrivare alle sette sorelle? Ho visto la Fiorentina perdere con la Roma ma probabilmente non meritava la sconfitta, ieri ha perso ma probabilmente non meritava la sconfitta. Deve riuscire a maturare nella gestione delle partite nei 90′. Non vedo squadre così più forti davanti, la cosa che fa riflettere è che i viola sono all’anno zero, quindi è anche comprensibile che ci sia qualche passo falso”.

