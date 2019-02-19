Biasin: "Chiesa non è un trufattore. Vi dico se Icardi giocherà contro la Fiorentina"

Il giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato a Radio Bruno Toscana: "I viola sono una squadra in forma, che al momento mi fa molta paura. Icardi contro i viola? Non ci sono possibilità che scenda in cam...

Il giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato a Radio Bruno Toscana: "I viola sono una squadra in forma, che al momento mi fa molta paura. Icardi contro i viola? Non ci sono possibilità che scenda in campo, 0% assoluto. Chiesa? C’è il tentativo di appiccicare un’etichetta ad un giocatore che può aver commesso degli errori ma che alla fine fa solo il suo mestiere. Non si può far passare Chiesa da truffatore del calcio. Magari qualche volta si è buttato, ma lo fanno tutti. E’ un patrimonio del calcio italiano e va difeso. Interesse dell’Inter? Ormai è abbastanza chiaro, ma come c’è l’interesse anche di Juventus e Napoli; se un giocatore è forte, è normale che le big lo guardino con attenzione”