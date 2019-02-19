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Biasin: "Chiesa non è un trufattore. Vi dico se Icardi giocherà contro la Fiorentina"

Il giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato a Radio Bruno Toscana: "I viola sono una squadra in forma, che al momento mi fa molta paura. Icardi contro i viola? Non ci sono possibilità che scenda in cam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2019 14:14
Biasin: "Chiesa non è un trufattore. Vi dico se Icardi giocherà contro la Fiorentina" - during the serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Stadio Giuseppe Meazza on August 26, 2018 in Milan, Italy.
during the serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Stadio Giuseppe Meazza on August 26, 2018 in Milan, Italy.
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Il giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato a Radio Bruno Toscana: "I viola sono una squadra in forma, che al momento mi fa molta paura. Icardi contro i viola? Non ci sono possibilità che scenda in campo, 0% assoluto. Chiesa? C’è il tentativo di appiccicare un’etichetta ad un giocatore che può aver commesso degli errori ma che alla fine fa solo il suo mestiere. Non si può far passare Chiesa da truffatore del calcio. Magari qualche volta si è buttato, ma lo fanno tutti. E’ un patrimonio del calcio italiano e va difeso. Interesse dell’Inter? Ormai è abbastanza chiaro, ma come c’è l’interesse anche di Juventus e Napoli; se un giocatore è forte, è normale che le big lo guardino con attenzione”

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