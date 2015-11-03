Notizie Icardi Fiorentina

Icardi preoccupa il Galatasaray, Mendez rivela: "Dopo la separazione con Wanda Nara ha perso 6 kg"
20 luglio 2024 16:02
Proposta folle per Icardi dall'Arabia: "Offerto un ingaggio da 25 milioni di euro netti a stagione"
30 giugno 2024 17:03
Icardi chiude alla Fiorentina: "Resterò un altro anno al Galatasaray, poi vedremo cosa succederà"
21 giugno 2024 16:27
Cecchi: "Alla Fiorentina serve un attaccante che riaccenda l'entusiasmo. Icardi è il nome che fa sognare"
13 giugno 2024 14:50
TMW: "Per la Fiorentina sono troppi 30 milioni per Retegui, gli altri nomi sono Icardi, Lucca e Pinamonti"
12 giugno 2024 11:35
Nazione: “Icardi alla Fiorentina? Può essere più facile di Retegui. Il Galatasaray chiede 20 milioni. Ostacolo ingaggio”
10 giugno 2024 09:00
Corriere dello Sport: "Icardi è il sogno della Fiorentina, Pinamonti l'alternativa per i viola"
08 giugno 2024 07:52
Il ds del Galatasaray fa il punto sulle voci di mercato: "Per Zaniolo valutiamo offerte. Icardi non parte"
07 giugno 2024 18:11
Valcareggi duro: "Finalmente sono arrivate delle scuse della società. Ferrari non deve parlare di calcio"
07 giugno 2024 17:08
Nazione: “Fiorentina a caccia di un attaccante ma tra Icardi e Djuric spunta a sorpresa un mister X?”
07 giugno 2024 09:18
Il Galatasaray piomba su Arnautovic, un agente dei turchi in sede dell'Inter: "Lui libererebbe Icardi"
06 giugno 2024 17:10
Icardi sogno per la Fiorentina? Il centravanti cancella tutte le foto del Galatasaray, è rottura?
06 giugno 2024 12:10
Bojinov: "Io punterei su Icardi, può ancora fare 20 gol in A. Per Milenkovic è arrivato il momento di cambiare aria"
06 giugno 2024 10:52
La Gazzetta: "Fiorentina, perché non punti su Mauro Icardi? Sai qual è il tuo tallone d'Achille..."
05 giugno 2024 17:19
Spalletti: "Via da Napoli? Voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico niente"
11 maggio 2024 22:58
Graziani: "Prendiamo Belotti, fa 15 gol a Firenze. Icardi prende 9 milioni, non viene mica alla Fiorentina"
14 giugno 2023 14:31
Borja Valero parla di Icardi: "Wanda Nara voleva il meglio, ma mettere tutti insieme crea problemi"
11 dicembre 2022 23:33
Cassano critico: "Il fatto che Piatek segni solo in Italia dimostra quanto sia scarsa la serie A"
15 febbraio 2022 18:53
Pedullà chiarisce: "Ho verificato voce Icardi alla Fiorentina, lui non avrebbe accettato, soldi c'erano"
26 gennaio 2022 17:20
Brovarone: "La Fiorentina potrebbe provare a prendere Icardi. Sarebbe l'operazione ideale"
25 gennaio 2022 18:18
Morata al Barca è fatta, Icardi vicino alla Juventus. Sfuma l'affare Vlahovic per i bianconeri?
03 gennaio 2022 13:19
Grassia: "Basta giocatori vecchi, servono top. Fiorentina, prendi Icardi. Il Psg lo regala con pochi soldi"
09 dicembre 2020 19:59
Quando Maradona elogiava Batistuta e Antognoni: "Volevo giocare con lui. Firenze mi piace"
07 dicembre 2020 13:46
Grassia (Rai): "Fiorentina, prendi Icardi, il Psg lo regala. Sarri a Firenze vuole portarsi Giuntoli"
10 novembre 2020 19:22
Dall'Inghilterra, Arteta rivoluziona l'Arsenal: pronte super offerte per Chiesa e Icardi
10 maggio 2020 15:54
Pupo a Icardi: "Vieni alla Fiorentina". Il centravanti sorride ma non risponde, il racconto
09 aprile 2020 14:40
Tuttosport, l'Inter cederà Icardi e investirà i soldi per comprare Castrovilli. Ma è incedibile per la Fiorentina
12 marzo 2020 15:38
Pupo al Grande Fratello: "Wanda mi ha promesso che porta Icardi alla Fiorentina". La risposta di Wanda Nara...
08 gennaio 2020 23:44
Ibrahimovic, Icardi, Higuain, Cutrone, suggestioni o verità? Ecco chi di questi potrebbe arrivare
15 giugno 2019 13:30
Spalletti, bordate a Icardi: "Non fa la differenza, con lui mai in Champions. Deve stare fuori"
01 aprile 2019 00:58
Wanda Nara: "Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore di ieri per la Fiorentina"
25 febbraio 2019 11:38
Gazzetta, Icardi salta la Fiorentina per un dolore al ginocchio. L’Inter adesso...
21 febbraio 2019 11:11
Orrico: "Fiorentina-Atalanta sfida alla pari, i viola vivono di fiammate, nerazzurri più organizzati"
20 febbraio 2019 18:23
Comunicato dell'Inter, Icardi non ha infortuni, è a disposizione. Contro la Fiorentina...
20 febbraio 2019 13:43
Biasin: "Chiesa non è un trufattore. Vi dico se Icardi giocherà contro la Fiorentina"
19 febbraio 2019 14:14
Gazzetta, sassata all’auto di Wanda Nara. A bordo anche i figli. La moglie di Icardi adesso...
16 febbraio 2019 10:42
È guerra in casa Inter, Spalletti: "Avevo convocato Icardi ma non è voluto venire. La fascia..."
13 febbraio 2019 18:33
Terremoto in casa Inter, tolta la fascia a Icardi, il nuovo capitano è Handanovic. Il comunicato
13 febbraio 2019 12:40
Wanda, bordate all'Inter: "Volevano mandarlo alla Juventus, Mauro ha detto no. Alla cena di Natale..."
18 dicembre 2018 10:32
Batistuta: "Volevo giocare sempre ma poi non riuscivo a camminare. Alla Roma perchè..."
21 novembre 2018 16:54
L’Atalanta strapazza l’Inter a pranzo: 4-1, in gol Mancini. Eurogol del Papu. In classifica...
11 novembre 2018 14:11
L'Inter umilia la Lazio con un super Icardi. Champions a meno tre per la Fiorentina
29 ottobre 2018 22:53
AUDIO: Suma impazzisce in diretta dopo il gol di Icardi: "Voglio morire, cu** pazzesco"
23 ottobre 2018 09:35
Una papera di Donnurumma spalanca all'Inter il trionfo nel derby, decide Icardi. A San Siro è 1-0
21 ottobre 2018 22:34
Doppio Icardi e Spal battuta a Ferrara per 1-2. Pareggio momentaneo di Paloschi, Antenucci sbaglia un rigore
07 ottobre 2018 22:00
Casarin: "Irrati decisivo in occasione del rigore, ma quel fallo lo ha visto solo Icardi..."
27 settembre 2018 12:53
Icardi: “Salvo solo i tre punti, la Fiorentina aveva preso campo. Il mio contratto...”
25 settembre 2018 22:50
Icardi su rigore al 44' del primo tempo, dubbi sul tocco di mano
25 settembre 2018 21:29
Icardi di rigore, una buona Fiorentina chiude il primo tempo in svantaggio (1-0) a San Siro
25 settembre 2018 21:28
Icardi: "Il mio idolo è Batistuta, mi sono sempre ispirato a lui. Ha cambiato la storia"
20 settembre 2018 13:31
La fascia di Icardi in onore di Astori: "Oggi scendiamo in campo per te"
10 marzo 2018 20:36
Sentite Samuel: "Icardi vale Batistuta, entrambi hanno bisogno di assist e non aiutano la squadra"
18 gennaio 2018 18:00
Simeone 4 tiri e un gol, Icardi 1 tiro e un gol: sfida in parità, ma le statistiche...
06 gennaio 2018 16:08
Icardi porta in vantaggio l’Inter al 10’ della ripresa, difesa immobile
05 gennaio 2018 21:54
Bergomi: "Sarà tutt'altra storia rispetto all'andata, adesso i Viola sono grande squadra. Inter prevedibile..."
05 gennaio 2018 19:24
Sentite Icardi: "Il mio idolo è sempre stato Gabriel Omar Batistuta!"
08 dicembre 2017 13:35
Gilardino: "Corsa scudetto sarà bellissima: Napoli, Inter e Juve le favorite. Mi rivedo in Icardi..."
11 novembre 2017 20:24
Maradona: "Non si può convocare uno che ruba la moglie ad un amico, Wanda avrà chiamato Sampaoli"
31 ottobre 2017 18:49
Icardi è una sentenza, l'Inter batte la Sampdoria 3-2 e vola in testa alla classifica
24 ottobre 2017 23:29
Uno strepitoso Icardi manda all'inferno Montella e il Milan. A San Siro finisce 3-2 per l'Inter
15 ottobre 2017 22:44
Maxi Lopez: "Icardi? L'autobiografia la possono scrivere solo i campioni veri. Maradona non è un mio amico"
09 ottobre 2017 16:38
Maradona: "Se pensano di trovare Batistuta facendo giocare Icardi si sbagliano di grosso. Sampaoli sbaglia"
05 settembre 2017 13:57
L'Inter vince in rimonta 1-3 contro la Roma. Icardi trascina, Vecino fa il terzo gol neroazzurro
26 agosto 2017 22:45
Gazzetta, la Fiorentina contro il Real Madrid si gioca l'orgoglio. E al posto di Icardi c'è Cristiano Ronaldo
23 agosto 2017 11:19
Nicchi: "Pioli ha sbagliato sull'episodio del rigore, vi spiego come funziona il protocollo..."
22 agosto 2017 12:47
Icardi: "Finalmente a centrocampo abbiamo giocatori in grado di far girare bene il pallone"
21 agosto 2017 10:15
Gazzetta, corsa contro il tempo per Icardi, non vuole perdersi l'esordio contro i Viola...
05 agosto 2017 11:25
Icardi: "Borja Valero è pazzesco, tecnicamente impressionante, quando ha la palla al piede non gliela togli"
31 luglio 2017 16:00
Icardi: "Batistuta è il mio idolo, mi piace tutto di lui. Ma non sarò mai come lui, siamo diversi"
29 marzo 2017 17:43
Icardi: "Batistuta è stato il più forte di tutti, sono cresciuto guardando i suoi gol alla Fiorentina"
20 novembre 2016 09:52
Caos Icardi Inter, il calciatore: "Tolgo la pagina dalla biografia, ho sbagliato" ma sarà comunque capitano.
17 ottobre 2016 17:54
Inferno Inter, la società si schiera con gli ultrà, minacce e aggressione a Mauro Icardi
17 ottobre 2016 12:08
Icardi fuori dalla nazionale argentina? La colpa sarebbe dello spogliatoio e del clan di Messi...
13 ottobre 2016 16:10
Caro Maradona, questa volta hai proprio toppato...
11 ottobre 2016 00:47
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