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Notizie Icardi Fiorentina

Icardi preoccupa il Galatasaray, Mendez rivela: "Dopo la separazione con Wanda Nara ha perso 6 kg"

20 luglio 2024 16:02

Proposta folle per Icardi dall'Arabia: "Offerto un ingaggio da 25 milioni di euro netti a stagione"

30 giugno 2024 17:03

Icardi chiude alla Fiorentina: "Resterò un altro anno al Galatasaray, poi vedremo cosa succederà"

21 giugno 2024 16:27

Cecchi: "Alla Fiorentina serve un attaccante che riaccenda l'entusiasmo. Icardi è il nome che fa sognare"

13 giugno 2024 14:50

TMW: "Per la Fiorentina sono troppi 30 milioni per Retegui, gli altri nomi sono Icardi, Lucca e Pinamonti"

12 giugno 2024 11:35

Nazione: “Icardi alla Fiorentina? Può essere più facile di Retegui. Il Galatasaray chiede 20 milioni. Ostacolo ingaggio”

10 giugno 2024 09:00

Corriere dello Sport: "Icardi è il sogno della Fiorentina, Pinamonti l'alternativa per i viola"

08 giugno 2024 07:52

Il ds del Galatasaray fa il punto sulle voci di mercato: "Per Zaniolo valutiamo offerte. Icardi non parte"

07 giugno 2024 18:11

Valcareggi duro: "Finalmente sono arrivate delle scuse della società. Ferrari non deve parlare di calcio"

07 giugno 2024 17:08

Nazione: “Fiorentina a caccia di un attaccante ma tra Icardi e Djuric spunta a sorpresa un mister X?”

07 giugno 2024 09:18

Il Galatasaray piomba su Arnautovic, un agente dei turchi in sede dell'Inter: "Lui libererebbe Icardi"

06 giugno 2024 17:10

Icardi sogno per la Fiorentina? Il centravanti cancella tutte le foto del Galatasaray, è rottura?

06 giugno 2024 12:10

Bojinov: "Io punterei su Icardi, può ancora fare 20 gol in A. Per Milenkovic è arrivato il momento di cambiare aria"

06 giugno 2024 10:52

La Gazzetta: "Fiorentina, perché non punti su Mauro Icardi? Sai qual è il tuo tallone d'Achille..."

05 giugno 2024 17:19

Spalletti: "Via da Napoli? Voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico niente"

11 maggio 2024 22:58

Graziani: "Prendiamo Belotti, fa 15 gol a Firenze. Icardi prende 9 milioni, non viene mica alla Fiorentina"

14 giugno 2023 14:31

Borja Valero parla di Icardi: "Wanda Nara voleva il meglio, ma mettere tutti insieme crea problemi"

11 dicembre 2022 23:33

Cassano critico: "Il fatto che Piatek segni solo in Italia dimostra quanto sia scarsa la serie A"

15 febbraio 2022 18:53

Pedullà chiarisce: "Ho verificato voce Icardi alla Fiorentina, lui non avrebbe accettato, soldi c'erano"

26 gennaio 2022 17:20

Brovarone: "La Fiorentina potrebbe provare a prendere Icardi. Sarebbe l'operazione ideale"

25 gennaio 2022 18:18

Morata al Barca è fatta, Icardi vicino alla Juventus. Sfuma l'affare Vlahovic per i bianconeri?

03 gennaio 2022 13:19

Grassia: "Basta giocatori vecchi, servono top. Fiorentina, prendi Icardi. Il Psg lo regala con pochi soldi"

09 dicembre 2020 19:59

Quando Maradona elogiava Batistuta e Antognoni: "Volevo giocare con lui. Firenze mi piace"

07 dicembre 2020 13:46

Grassia (Rai): "Fiorentina, prendi Icardi, il Psg lo regala. Sarri a Firenze vuole portarsi Giuntoli"

10 novembre 2020 19:22

Dall'Inghilterra, Arteta rivoluziona l'Arsenal: pronte super offerte per Chiesa e Icardi

10 maggio 2020 15:54

Pupo a Icardi: "Vieni alla Fiorentina". Il centravanti sorride ma non risponde, il racconto

09 aprile 2020 14:40

Tuttosport, l'Inter cederà Icardi e investirà i soldi per comprare Castrovilli. Ma è incedibile per la Fiorentina

12 marzo 2020 15:38

Pupo al Grande Fratello: "Wanda mi ha promesso che porta Icardi alla Fiorentina". La risposta di Wanda Nara...

08 gennaio 2020 23:44

Ibrahimovic, Icardi, Higuain, Cutrone, suggestioni o verità? Ecco chi di questi potrebbe arrivare

15 giugno 2019 13:30

Spalletti, bordate a Icardi: "Non fa la differenza, con lui mai in Champions. Deve stare fuori"

01 aprile 2019 00:58

Wanda Nara: "Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore di ieri per la Fiorentina"

25 febbraio 2019 11:38

Gazzetta, Icardi salta la Fiorentina per un dolore al ginocchio. L’Inter adesso...

21 febbraio 2019 11:11

Orrico: "Fiorentina-Atalanta sfida alla pari, i viola vivono di fiammate, nerazzurri più organizzati"

20 febbraio 2019 18:23

Comunicato dell'Inter, Icardi non ha infortuni, è a disposizione. Contro la Fiorentina...

20 febbraio 2019 13:43

Biasin: "Chiesa non è un trufattore. Vi dico se Icardi giocherà contro la Fiorentina"

19 febbraio 2019 14:14

Gazzetta, sassata all’auto di Wanda Nara. A bordo anche i figli. La moglie di Icardi adesso...

16 febbraio 2019 10:42

È guerra in casa Inter, Spalletti: "Avevo convocato Icardi ma non è voluto venire. La fascia..."

13 febbraio 2019 18:33

Terremoto in casa Inter, tolta la fascia a Icardi, il nuovo capitano è Handanovic. Il comunicato

13 febbraio 2019 12:40

Wanda, bordate all'Inter: "Volevano mandarlo alla Juventus, Mauro ha detto no. Alla cena di Natale..."

18 dicembre 2018 10:32

Batistuta: "Volevo giocare sempre ma poi non riuscivo a camminare. Alla Roma perchè..."

21 novembre 2018 16:54

L’Atalanta strapazza l’Inter a pranzo: 4-1, in gol Mancini. Eurogol del Papu. In classifica...

11 novembre 2018 14:11

L'Inter umilia la Lazio con un super Icardi. Champions a meno tre per la Fiorentina

29 ottobre 2018 22:53

AUDIO: Suma impazzisce in diretta dopo il gol di Icardi: "Voglio morire, cu** pazzesco"

23 ottobre 2018 09:35

Una papera di Donnurumma spalanca all'Inter il trionfo nel derby, decide Icardi. A San Siro è 1-0

21 ottobre 2018 22:34

Doppio Icardi e Spal battuta a Ferrara per 1-2. Pareggio momentaneo di Paloschi, Antenucci sbaglia un rigore

07 ottobre 2018 22:00

Casarin: "Irrati decisivo in occasione del rigore, ma quel fallo lo ha visto solo Icardi..."

27 settembre 2018 12:53

Icardi: “Salvo solo i tre punti, la Fiorentina aveva preso campo. Il mio contratto...”

25 settembre 2018 22:50

Icardi su rigore al 44' del primo tempo, dubbi sul tocco di mano

25 settembre 2018 21:29

Icardi di rigore, una buona Fiorentina chiude il primo tempo in svantaggio (1-0) a San Siro

25 settembre 2018 21:28

Icardi: "Il mio idolo è Batistuta, mi sono sempre ispirato a lui. Ha cambiato la storia"

20 settembre 2018 13:31

La fascia di Icardi in onore di Astori: "Oggi scendiamo in campo per te"

10 marzo 2018 20:36

Sentite Samuel: "Icardi vale Batistuta, entrambi hanno bisogno di assist e non aiutano la squadra"

18 gennaio 2018 18:00

Simeone 4 tiri e un gol, Icardi 1 tiro e un gol: sfida in parità, ma le statistiche...

06 gennaio 2018 16:08

Icardi porta in vantaggio l’Inter al 10’ della ripresa, difesa immobile

05 gennaio 2018 21:54

Bergomi: "Sarà tutt'altra storia rispetto all'andata, adesso i Viola sono grande squadra. Inter prevedibile..."

05 gennaio 2018 19:24

Sentite Icardi: "Il mio idolo è sempre stato Gabriel Omar Batistuta!"

08 dicembre 2017 13:35

Gilardino: "Corsa scudetto sarà bellissima: Napoli, Inter e Juve le favorite. Mi rivedo in Icardi..."

11 novembre 2017 20:24

Maradona: "Non si può convocare uno che ruba la moglie ad un amico, Wanda avrà chiamato Sampaoli"

31 ottobre 2017 18:49

Icardi è una sentenza, l'Inter batte la Sampdoria 3-2 e vola in testa alla classifica

24 ottobre 2017 23:29

Uno strepitoso Icardi manda all'inferno Montella e il Milan. A San Siro finisce 3-2 per l'Inter

15 ottobre 2017 22:44

Maxi Lopez: "Icardi? L'autobiografia la possono scrivere solo i campioni veri. Maradona non è un mio amico"

09 ottobre 2017 16:38

Maradona: "Se pensano di trovare Batistuta facendo giocare Icardi si sbagliano di grosso. Sampaoli sbaglia"

05 settembre 2017 13:57

L'Inter vince in rimonta 1-3 contro la Roma. Icardi trascina, Vecino fa il terzo gol neroazzurro

26 agosto 2017 22:45

Gazzetta, la Fiorentina contro il Real Madrid si gioca l'orgoglio. E al posto di Icardi c'è Cristiano Ronaldo

23 agosto 2017 11:19

Nicchi: "Pioli ha sbagliato sull'episodio del rigore, vi spiego come funziona il protocollo..."

22 agosto 2017 12:47

Icardi: "Finalmente a centrocampo abbiamo giocatori in grado di far girare bene il pallone"

21 agosto 2017 10:15

Gazzetta, corsa contro il tempo per Icardi, non vuole perdersi l'esordio contro i Viola...

05 agosto 2017 11:25

Icardi: "Borja Valero è pazzesco, tecnicamente impressionante, quando ha la palla al piede non gliela togli"

31 luglio 2017 16:00

Icardi: "Batistuta è il mio idolo, mi piace tutto di lui. Ma non sarò mai come lui, siamo diversi"

29 marzo 2017 17:43

Icardi: "Batistuta è stato il più forte di tutti, sono cresciuto guardando i suoi gol alla Fiorentina"

20 novembre 2016 09:52

Caos Icardi Inter, il calciatore: "Tolgo la pagina dalla biografia, ho sbagliato" ma sarà comunque capitano.

17 ottobre 2016 17:54

Inferno Inter, la società si schiera con gli ultrà, minacce e aggressione a Mauro Icardi

17 ottobre 2016 12:08

Icardi fuori dalla nazionale argentina? La colpa sarebbe dello spogliatoio e del clan di Messi...

13 ottobre 2016 16:10

Caro Maradona, questa volta hai proprio toppato...

11 ottobre 2016 00:47

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