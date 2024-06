Icardi sogno per la Fiorentina? Il centravanti cancella tutte le foto del Galatasaray, è rottura?

Dopo che il vicepresidente del Galatasary Erden Timur ha annunciato l’addio al club Turco l’attaccante Argentino Mauro Icardi ha cambiato la sua immagine del profilo con la maglia del Gala mettendola in bianco e nero e ha rimosso dalla sua biografia la scritta Galatasaray. Timur era stato fondamentale per convincere Mauro ad accettare l’offerta del club Turco e adesso che lui lascia il suo incarico anche Icardi sembra mandare chiari messaggi di rottura nei confronti del club. Icardi è uno dei sogni dei tifosi della Fiorentina in attacco dopo che Daniele Pradè in conferenza stampa ha ammesso che il centravanti forte è il grande obbiettivo della Fiorentina

