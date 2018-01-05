Icardi porta in vantaggio l’Inter al 10’ della ripresa, difesa immobile
È il decimo della ripresa e dopo un gran primo tempo viola arriva la beffa: punizione di Cancelo dalla trequarti ed Icardi prima di testa solo in area impegna Sportiello che non trattiene e l’argentin...
A cura di Gabriele Caldieron
05 gennaio 2018 21:54
È il decimo della ripresa e dopo un gran primo tempo viola arriva la beffa: punizione di Cancelo dalla trequarti ed Icardi prima di testa solo in area impegna Sportiello che non trattiene e l’argentino stesso è il più lesto a ribattere in rete. 0-1 e Franchi che però non smette di incitare la squadra...
Gabriele Caldieron