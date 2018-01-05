Icardi porta in vantaggio l’Inter al 10’ della ripresa, difesa immobile

È il decimo della ripresa e dopo un gran primo tempo viola arriva la beffa: punizione di Cancelo dalla trequarti ed Icardi prima di testa solo in area impegna Sportiello che non trattiene e l’argentin...

A cura di Gabriele Caldieron 05 gennaio 2018 21:54

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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