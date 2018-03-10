La fascia di Icardi in onore di Astori: "Oggi scendiamo in campo per te"
La morte di Davide Astori ha scosso tutto il mondo del calcio. Per ricordare il difensore in tutti i campi si osserverà un minuto di silenzio. Contro il Napoli, Mauro Icardiindosserà una fascia per ri...
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 20:36
La morte di Davide Astori ha scosso tutto il mondo del calcio. Per ricordare il difensore in tutti i campi si osserverà un minuto di silenzio. Contro il Napoli, Mauro Icardiindosserà una fascia per ricordare lo sfortunato capitano della Fiorentina. “Oggi scendiamo in campo anche per te. Ciao Capitano“, il messaggio che si legge sulla fascia.
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