AUDIO: Suma impazzisce in diretta dopo il gol di Icardi: "Voglio morire, cu** pazzesco"

Durante la telecronaca di Inter-Milan effettuata da Mauro Suma per il canale Milan TV, il giornalista italiano si è lasciato andare ad uno sfogo incredibile dopo il gol all’ultimo respiro di Mauro Ica...

Durante la telecronaca di Inter-Milan effettuata da Mauro Suma per il canale Milan TV, il giornalista italiano si è lasciato andare ad uno sfogo incredibile dopo il gol all’ultimo respiro di Mauro Icardi che ha regalato i tre punti alla squadra nerazzurra condannando i rossoneri all’undicesimo posto in campionato, in attesa di recuperare la gara contro il Genoa settimana prossima. Ecco il video del siparietto andato in onda al 92esimo del derby di Milano: “Fatemi morire ora, voglio morire adesso, senza pietà. Uscita a vuoto di Donnarumma e gol di Icardi. Una roba pazzesca, una roba che ci perseguiterà per tutta la stagione. Dal nulla, questi fanno gol dal nulla. Incredibile. Sono incazzato come una bestia rara, guarda cosa facciamo, guarda cosa gli regaliamo. E’ tutto il campionato che regaliamo gol e questo è il più crudele e beffardo. Pazzesco. Pazzesco. Pazzesco. C’hanno un c**o più grande di una casa, e noi siamo i polli più grandi di tutti”.





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