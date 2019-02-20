Orrico: "Fiorentina-Atalanta sfida alla pari, i viola vivono di fiammate, nerazzurri più organizzati"

Corrado Orrico, ex allenatore di Serie A, ha così parlato a Radio Bruno Toscana sull'imminente sfida di Coppa Italia fra Fiorentina e Atalanta e della situazione Icardi in casa Inter:"Obiettivo Coppa...

Corrado Orrico, ex allenatore di Serie A, ha così parlato a Radio Bruno Toscana sull'imminente sfida di Coppa Italia fra Fiorentina e Atalanta e della situazione Icardi in casa Inter:

"Obiettivo Coppa Italia per la viola? Fiorentina e Atalanta sono squadre differenti per come sono costruite, ma sono due squadre che daranno vita ad un confronto alla pari ed una bella partita. I viola vivono di queste fiammate che rendono la squadra moderna anche se è una miscela antica di calcio. L'Atalanta, come la Fiorentina, ha invece una grande organizzazione di gioco. Chiesa? Dopo l'episodio legato al VAR di domenica scorsa ci sarà maggiore attenzione con la Fiorentina, ma la squadra deve solo pensare a giocare. Caso Icardi? Marotta è un dirigente che è passato dalla Juventus e ha il loro stile. L'azzardo per i nerazzurri è stato prenderlo a stagione in corso perché indubbiamente adotterà, come dimostrato, una linea ferrea senza guardare in faccia nessuno. L'ex capitano dell'Inter è uno dei cardini della squadra, ma non ha avuto problemi. È noto come l’Inter si faccia chiamare "pazza". Gli errori in quest'ambiente sembrano un merito. Marotta deve cambiare questa mentalità. Equilibrio nello spogliatoio Inter? Spalletti è un grande allenatore e fa spesso riferimenti ai grandi filosofi del passato, ma adesso non sarà facile far tornare il sereno in uno spogliatoio dove le parole della moglie ed agente di Icardi, Wanda Nara, hanno dato grande fastidio. L'argentino non può permettere, perché innamorato, che lei faccia quello che vuole".