Notizie Orrico Fiorentina

Orrico boccia Nzola: "Allibito da come Italiano se lo sia portato dietro ovunque, mi fa tristezza vederlo"
17 febbraio 2024 15:12
Sentite Orrico: "Jovic-Cabral hanno segnato 30 gol, Beltran e Nzola non sembrano più forti. Italiano senza colpe"
23 settembre 2023 19:24
Orrico: "Italiano fa diventare i giocatori della Fiorentina da boscaioli a pifferai. Jovic è sovrappeso"
10 marzo 2023 14:44
Orrico: "La lettera di Prandelli? Meglio andar via in silenzio. Giusto il ritorno di Iachini"
27 marzo 2021 17:44
Orrico: "Non esiste il problema retrocessione. Giocatori sottovalutati, ci sono squadre peggiori della Fiorentina"
02 dicembre 2020 21:50
Orrico: "Iachini meglio di Sarri. A differenza del bianconero, si vede la sua mano.."
17 febbraio 2020 14:14
Orrico: "I giocatori viola sono da medio-bassa classifica. Commisso non mi convince"
14 febbraio 2020 14:04
Orrico: "L'ironia dei fiorentini mi ha sempre divertito. Cutrone? Che regalo dal Milan.."
17 gennaio 2020 13:31
Orrico: "Hanno avuto un bel coraggio a licenziare Montella. Chiesa? Mi sembra confuso"
04 gennaio 2020 18:24
Orrico su Gasperini: "Uscita da condannare, ha fatto una caduta di stile come con Chiesa"
21 ottobre 2019 13:05
Orrico: "Dalla depressione all'entusiasmo, è cambiato il mondo a Firenze. I Della Valle..."
07 ottobre 2019 11:35
Orrico: “Chi pensa di allestire una squadra con spiccioli è troppo furbo. Fatte scelte per il bilancio ma non per la squadra”
06 maggio 2019 11:46
Orrico: "Fiorentina-Atalanta sfida alla pari, i viola vivono di fiammate, nerazzurri più organizzati"
20 febbraio 2019 18:23
Orrico: "Viola, giocano sempre i soliti perché mancano i ricambi. Pioli serio, mica come al Milan..."
19 dicembre 2017 16:12
Orrico: "Chiesa ha più qualità di Bernardeschi, è un concentrato di agonismo"
28 novembre 2017 20:33
Orrico: "Stimo molto Pioli, riesce a incidere sulle sorti della squadra e sui valori individuali"
26 ottobre 2017 22:07
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