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Notizie Orrico Fiorentina

Orrico boccia Nzola: "Allibito da come Italiano se lo sia portato dietro ovunque, mi fa tristezza vederlo"

17 febbraio 2024 15:12

Sentite Orrico: "Jovic-Cabral hanno segnato 30 gol, Beltran e Nzola non sembrano più forti. Italiano senza colpe"

23 settembre 2023 19:24

Orrico: "Italiano fa diventare i giocatori della Fiorentina da boscaioli a pifferai. Jovic è sovrappeso"

10 marzo 2023 14:44

Orrico: "La lettera di Prandelli? Meglio andar via in silenzio. Giusto il ritorno di Iachini"

27 marzo 2021 17:44

Orrico: "Non esiste il problema retrocessione. Giocatori sottovalutati, ci sono squadre peggiori della Fiorentina"

02 dicembre 2020 21:50

Orrico: "Iachini meglio di Sarri. A differenza del bianconero, si vede la sua mano.."

17 febbraio 2020 14:14

Orrico: "I giocatori viola sono da medio-bassa classifica. Commisso non mi convince"

14 febbraio 2020 14:04

Orrico: "L'ironia dei fiorentini mi ha sempre divertito. Cutrone? Che regalo dal Milan.."

17 gennaio 2020 13:31

Orrico: "Hanno avuto un bel coraggio a licenziare Montella. Chiesa? Mi sembra confuso"

04 gennaio 2020 18:24

Orrico su Gasperini: "Uscita da condannare, ha fatto una caduta di stile come con Chiesa"

21 ottobre 2019 13:05

Orrico: "Dalla depressione all'entusiasmo, è cambiato il mondo a Firenze. I Della Valle..."

07 ottobre 2019 11:35

Orrico: “Chi pensa di allestire una squadra con spiccioli è troppo furbo. Fatte scelte per il bilancio ma non per la squadra”

06 maggio 2019 11:46

Orrico: "Fiorentina-Atalanta sfida alla pari, i viola vivono di fiammate, nerazzurri più organizzati"

20 febbraio 2019 18:23

Orrico: "Viola, giocano sempre i soliti perché mancano i ricambi. Pioli serio, mica come al Milan..."

19 dicembre 2017 16:12

Orrico: "Chiesa ha più qualità di Bernardeschi, è un concentrato di agonismo"

28 novembre 2017 20:33

Orrico: "Stimo molto Pioli, riesce a incidere sulle sorti della squadra e sui valori individuali"

26 ottobre 2017 22:07

Corrado Orrico: "Con tutte quelle cessioni, alla Fiorentina serve un mezzo miracolo di Pioli"

03 ottobre 2017 16:55

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