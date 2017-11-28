Orrico: "Chiesa ha più qualità di Bernardeschi, è un concentrato di agonismo"

Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa è più minuto di Simeone, eppure è un concentrato di agonismo, all’argentino manca questo aspetto".Prosegue con un pensiero proprio sul...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2017 20:33

Condividi