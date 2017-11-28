Orrico: "Chiesa ha più qualità di Bernardeschi, è un concentrato di agonismo"
Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa è più minuto di Simeone, eppure è un concentrato di agonismo, all’argentino manca questo aspetto".Prosegue con un pensiero proprio sul...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 20:33
Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa è più minuto di Simeone, eppure è un concentrato di agonismo, all’argentino manca questo aspetto".
Prosegue con un pensiero proprio sull'attaccante argentino: "Il Cholito assicura una capacità di movimento che Babacar non dà, però il senegalese in area dà più peso".
E conclude con un pensiero personale: "Tra Chiesa e Bernardeschi scelgo il primo, ha tante qualità".