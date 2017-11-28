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Orrico: "Chiesa ha più qualità di Bernardeschi, è un concentrato di agonismo"

Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa è più minuto di Simeone, eppure è un concentrato di agonismo, all’argentino manca questo aspetto".Prosegue con un pensiero proprio sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 20:33
Orrico: "Chiesa ha più qualità di Bernardeschi, è un concentrato di agonismo" -
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Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Chiesa è più minuto di Simeone, eppure è un concentrato di agonismo, all’argentino manca questo aspetto".

Prosegue con un pensiero proprio sull'attaccante argentino: "Il Cholito assicura una capacità di movimento che Babacar non dà, però il senegalese in area dà più peso".

E conclude con un pensiero personale: "Tra Chiesa e Bernardeschi scelgo il primo, ha tante qualità".

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