Notizie Bernadeschi Fiorentina

Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"
18 febbraio 2026 23:27
Autogol all’andata, papera al ritorno. Dopo un cammino meraviglioso si fermano qui i nostri sogni
20 aprile 2022 23:29
Bernardeschi : "Il coronavirus ci terrorizza, limita la nostra libertà, ci fa dispezzare l'altro"
05 marzo 2020 21:51
Bernardeschi ricorda Astori: "Amico è bello, amico è tutto, è l'eternità, è quello che non passa mentre tutto va"
07 gennaio 2020 21:35
Longhi: "Non so perché Bernardeschi venga spesso criticato dai tifosi bianconeri: è un patrimonio della Juve"
21 novembre 2019 09:39
Altafini: "Chiesa farebbe meglio a rimanere alla Fiorentina un altro anno. Bernardeschi..."
26 luglio 2019 16:02
Pedullà: "Preferisco Bernardeschi a Chiesa perchè mandò un certificato medico e non restò in silenzio"
11 luglio 2019 15:05
Furto a casa di Bernardeschi durante il derby della Mole. La fidanzata ha messo in fuga i ladri…
04 maggio 2019 18:59
Moriero: "Chiesa e Bernardeschi sono importanti per tutto il calcio italiano, ci sono tanti talenti"
29 settembre 2018 12:17
Flachi: "Pioli è dispiaciuto per le ultime sconfitte. Bernardeschi? Giusto che abbia esultato"
15 febbraio 2018 12:58
Bernardeschi: "Il mio obiettivo è il gol, normale esultare. Sempre riconoscente verso la Fiorentina"
12 febbraio 2018 12:27
Firenze aspetta il ritorno di Bernardeschi, il figliol prodigo che prima giurava amore eterno e che poi…
08 febbraio 2018 13:53
La Stampa titola: Bernardeschi tra casa e Chiesa
08 febbraio 2018 13:02
Bernardeschi: "La Juventus ha qualcosa che le altre squadre non hanno, mi ha sempre colpito"
06 dicembre 2017 12:58
Orrico: "Chiesa ha più qualità di Bernardeschi, è un concentrato di agonismo"
28 novembre 2017 20:33
Bazzani: "Tra Chiesa e Bernardeschi scelgo Chiesa, sugli attaccanti invece..."
28 novembre 2017 20:11
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