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Notizie Bernadeschi Fiorentina

Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"

18 febbraio 2026 23:27

Autogol all’andata, papera al ritorno. Dopo un cammino meraviglioso si fermano qui i nostri sogni

20 aprile 2022 23:29

Bernardeschi : "Il coronavirus ci terrorizza, limita la nostra libertà, ci fa dispezzare l'altro"

05 marzo 2020 21:51

Bernardeschi ricorda Astori: "Amico è bello, amico è tutto, è l'eternità, è quello che non passa mentre tutto va"

07 gennaio 2020 21:35

Longhi: "Non so perché Bernardeschi venga spesso criticato dai tifosi bianconeri: è un patrimonio della Juve"

21 novembre 2019 09:39

Altafini: "Chiesa farebbe meglio a rimanere alla Fiorentina un altro anno. Bernardeschi..."

26 luglio 2019 16:02

Pedullà: "Preferisco Bernardeschi a Chiesa perchè mandò un certificato medico e non restò in silenzio"

11 luglio 2019 15:05

Furto a casa di Bernardeschi durante il derby della Mole. La fidanzata ha messo in fuga i ladri…

04 maggio 2019 18:59

Moriero: "Chiesa e Bernardeschi sono importanti per tutto il calcio italiano, ci sono tanti talenti"

29 settembre 2018 12:17

Flachi: "Pioli è dispiaciuto per le ultime sconfitte. Bernardeschi? Giusto che abbia esultato"

15 febbraio 2018 12:58

Bernardeschi: "Il mio obiettivo è il gol, normale esultare. Sempre riconoscente verso la Fiorentina"

12 febbraio 2018 12:27

Firenze aspetta il ritorno di Bernardeschi, il figliol prodigo che prima giurava amore eterno e che poi…

08 febbraio 2018 13:53

La Stampa titola: Bernardeschi tra casa e Chiesa

08 febbraio 2018 13:02

Bernardeschi: "La Juventus ha qualcosa che le altre squadre non hanno, mi ha sempre colpito"

06 dicembre 2017 12:58

Orrico: "Chiesa ha più qualità di Bernardeschi, è un concentrato di agonismo"

28 novembre 2017 20:33

Bazzani: "Tra Chiesa e Bernardeschi scelgo Chiesa, sugli attaccanti invece..."

28 novembre 2017 20:11

Trevisani: "Bernardeschi in campo con l'Italia? Ma se non gioca titolare nemmento contro il Benevento..."

14 novembre 2017 19:19

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