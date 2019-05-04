Furto a casa di Bernardeschi durante il derby della Mole. La fidanzata ha messo in fuga i ladri…

Tentato furto nell'abitazione del calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, ieri sera a Torino durante il derby della Mole contro il Torino. Mentre l'attaccante era in campo a cercare di segnar...

Tentato furto nell'abitazione del calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, ieri sera a Torino durante il derby della Mole contro il Torino. Mentre l'attaccante era in campo a cercare di segnare, i ladri hanno provato a entrare nella sua casa in collina. Gli intrusi sono stati messi in fuga dalla fidanzata del giocatore. La ragazza, rincasando, aveva trovato la porta blindata(è probabile che sia stata utilizzata una spranga di ferro). Dalle prime verifiche è emerso che i ladri non avrebbero portato via nulla.

Fonte: Tuttosport