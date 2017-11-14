Trevisani: "Bernardeschi in campo con l'Italia? Ma se non gioca titolare nemmento contro il Benevento..."
Riccardo Trevisani ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Bernardeschi in campo nella ripresa contro la Svezia? Non gioca Juventus-Benevento con la sua squadra, come può fare differenza in Ital...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2017 19:19
Riccardo Trevisani ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:
"Bernardeschi in campo nella ripresa contro la Svezia? Non gioca Juventus-Benevento con la sua squadra, come può fare differenza in Italia-Svezia? Al di là dell’esempio, non abbiamo giocatori pronti oltre coloro che giocano in difesa. In campo internazionale siamo totalmente inesperti”.