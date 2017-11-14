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Trevisani: "Bernardeschi in campo con l'Italia? Ma se non gioca titolare nemmento contro il Benevento..."

Riccardo Trevisani ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Bernardeschi in campo nella ripresa contro la Svezia? Non gioca Juventus-Benevento con la sua squadra, come può fare differenza in Ital...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2017 19:19
Trevisani: "Bernardeschi in campo con l'Italia? Ma se non gioca titolare nemmento contro il Benevento..." -
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Riccardo Trevisani ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Bernardeschi in campo nella ripresa contro la Svezia? Non gioca Juventus-Benevento con la sua squadra, come può fare differenza in Italia-Svezia? Al di là dell’esempio, non abbiamo giocatori pronti oltre coloro che giocano in difesa. In campo internazionale siamo totalmente inesperti”.

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