Moriero: "Chiesa e Bernardeschi sono importanti per tutto il calcio italiano, ci sono tanti talenti"
L'ex calciatore Francesco Moriero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. "La sorpresa della Serie A? Nessun dubbio, Piatek".Prosegue su altri due...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 12:17
L'ex calciatore Francesco Moriero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. "La sorpresa della Serie A? Nessun dubbio, Piatek".
Prosegue su altri due talenti italiani: "E in Chiesa e Bernardeschi vedo due calciatori importanti per il calcio italiano. Ci sono tanti talenti. Loro come Lazzari della SPAL".