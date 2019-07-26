Altafini: "Chiesa farebbe meglio a rimanere alla Fiorentina un altro anno. Bernardeschi..."

L’ex attaccante della Juventus, José Altafini, è stato intervistato su Radio Sportiva per commentare la situazione di Federico Chiesa della Fiorentina: "Chiesa farebbe meglio a rimanere alla Fiorenti...

L’ex attaccante della Juventus, José Altafini, è stato intervistato su Radio Sportiva per commentare la situazione di Federico Chiesa della Fiorentina: "Chiesa farebbe meglio a rimanere alla Fiorentina ancora un altro anno. Se va alla Juventus rischia di stare in panchina, visto che in attacco mister Maurizio Sarri ha molte alternative. Anche Bernardeschi, che considero molto forte, non ha mai potuto giocare con continuità”.