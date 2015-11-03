Notizie Cessione Chiesa Fiorentina

Baiano: "Callejon fuori sarebbe un suicidio. Sarri non poteva escluderlo"
13 ottobre 2020 20:51
CORRIERE DELLO SPORT, COMMISSO HA MESSO IL VETO SU FEDERICO CHIESA ALLA JUVE
27 novembre 2019 10:06
Altafini: "Chiesa farebbe meglio a rimanere alla Fiorentina un altro anno. Bernardeschi..."
26 luglio 2019 16:02
Bucchioni: "Troppo tardi per vendere Chiesa. Ecco quanto poteva fruttare.."
23 luglio 2019 21:21
Pedullà: "Chiesa alla Juve? Nulla di deciso prima del closing. I contatti con Enrico.."
05 giugno 2019 20:55
Archivio