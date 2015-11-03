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Notizie Cessione Chiesa Fiorentina

Baiano: "Callejon fuori sarebbe un suicidio. Sarri non poteva escluderlo"

13 ottobre 2020 20:51

CORRIERE DELLO SPORT, COMMISSO HA MESSO IL VETO SU FEDERICO CHIESA ALLA JUVE

27 novembre 2019 10:06

Altafini: "Chiesa farebbe meglio a rimanere alla Fiorentina un altro anno. Bernardeschi..."

26 luglio 2019 16:02

Bucchioni: "Troppo tardi per vendere Chiesa. Ecco quanto poteva fruttare.."

23 luglio 2019 21:21

Pedullà: "Chiesa alla Juve? Nulla di deciso prima del closing. I contatti con Enrico.."

05 giugno 2019 20:55

Valcareggi su Chiesa: "Mi risulta sia della Juve da quattro mesi. Corvino chiedeva.."

03 giugno 2019 22:07

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