CORRIERE DELLO SPORT, COMMISSO HA MESSO IL VETO SU FEDERICO CHIESA ALLA JUVE

Secondo il Corriere dello Sport, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in arrivo oggi a Firenze avrebbe già messo il veto su Federico Chiesa: l'attaccante della Fiorentina non sarà mai cedut...

Secondo il Corriere dello Sport, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in arrivo oggi a Firenze avrebbe già messo il veto su Federico Chiesa: l'attaccante della Fiorentina non sarà mai ceduto alla Juventus. Ma intanto Chiesa continua ad opporsi al rinnovo e il club viola valuta altre proposte.