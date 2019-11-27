CORRIERE DELLO SPORT, COMMISSO HA MESSO IL VETO SU FEDERICO CHIESA ALLA JUVE
Secondo il Corriere dello Sport, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in arrivo oggi a Firenze avrebbe già messo il veto su Federico Chiesa: l'attaccante della Fiorentina non sarà mai cedut...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 10:06
Secondo il Corriere dello Sport, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in arrivo oggi a Firenze avrebbe già messo il veto su Federico Chiesa: l'attaccante della Fiorentina non sarà mai ceduto alla Juventus. Ma intanto Chiesa continua ad opporsi al rinnovo e il club viola valuta altre proposte.