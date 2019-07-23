Bucchioni: "Troppo tardi per vendere Chiesa. Ecco quanto poteva fruttare.."

Il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Sportiva. Ecco le sue parole sul caso-Chiesa:“La Fiorentina riuscirebbe a tirarne fuori 80-100 mili...

Il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Radio Sportiva. Ecco le sue parole sul caso-Chiesa:

“La Fiorentina riuscirebbe a tirarne fuori 80-100 milioni cedendo il calciatore, l'idea di rispettare la nuova squadra con tutti quei soldi era perfetta. Però andava studiata e preparata per tempo”.

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