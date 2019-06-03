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Valcareggi su Chiesa: "Mi risulta sia della Juve da quattro mesi. Corvino chiedeva.."

Furio Valcareggi, agente di calciatori e tifoso viola, ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana. In merito alle questioni del momento in casa Fiorentina, ha detto: “Da quanto ne so Chiesa è un cal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2019 22:07
Valcareggi su Chiesa: "Mi risulta sia della Juve da quattro mesi. Corvino chiedeva.." -
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Furio Valcareggi, agente di calciatori e tifoso viola, ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana. In merito alle questioni del momento in casa Fiorentina, ha detto: “Da quanto ne so Chiesa è un calciatore della Juventus da ben quattro mesi. Corvino non lo avrebbe voluto vendere a meno di 110 milioni, la cifra invece si è abbassata. Oggi è il primo giorno in cui Corvino non è più operativo per la società viola, è tornato in salento ed è dispiaciuto per come è finita la sua storia con la Fiorentina. Pantaleo detiene responsabilità ma secondo me, paga le colpe degli allenatori. Commisso? Nessun salto della quaglia da parte mia, ma se qualcuno arriva alla Fiorentina è sempre il benvenuto per me”.

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