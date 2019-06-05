Pedullà: "Chiesa alla Juve? Nulla di deciso prima del closing. I contatti con Enrico.."

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è intervenuto nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Eccone alcuni passaggi più significativi, relativi al possibile passaggio del gioiello...

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è intervenuto nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Eccone alcuni passaggi più significativi, relativi al possibile passaggio del gioiello viola alla Juve:

“La Juventus sta attuando una pratica di accerchiamento vincente nei confronti del calciatore e della famiglia Chiesa. Il team bianconero si è mosso molto prima rispetto ai competitors, ma di fronte ad un closing societario faccio fatica a pensare che si possano chiudere affari di questa levatura. Su Chiesa mi sono fermato proprio per questo motivo, Non è che dopo la prima notte di nozze uno va con un’altra donna…”