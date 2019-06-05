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Pedullà: "Chiesa alla Juve? Nulla di deciso prima del closing. I contatti con Enrico.."

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è intervenuto nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Eccone alcuni passaggi più significativi, relativi al possibile passaggio del gioiello...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2019 20:55
Pedullà: "Chiesa alla Juve? Nulla di deciso prima del closing. I contatti con Enrico.." -
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Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è intervenuto nel corso del Pentasport in onda su Radio Bruno. Eccone alcuni passaggi più significativi, relativi al possibile passaggio del gioiello viola alla Juve:

“La Juventus sta attuando una pratica di accerchiamento vincente nei confronti del calciatore e della famiglia Chiesa. Il team bianconero si è mosso molto prima rispetto ai competitors, ma di fronte ad un closing societario faccio fatica a pensare che si possano chiudere affari di questa levatura. Su Chiesa mi sono fermato proprio per questo motivo, Non è che dopo la prima notte di nozze uno va con un’altra donna…”

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