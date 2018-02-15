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Flachi: "Pioli è dispiaciuto per le ultime sconfitte. Bernardeschi? Giusto che abbia esultato"

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Alla cena ci siamo divertiti molto, sono stati ricordati tanti episodi del passato".Prosegue su Pioli: "Pioli era tranquillo, sereno, ma di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 12:58
Flachi: "Pioli è dispiaciuto per le ultime sconfitte. Bernardeschi? Giusto che abbia esultato" -
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Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Alla cena ci siamo divertiti molto, sono stati ricordati tanti episodi del passato".

Prosegue su Pioli: "Pioli era tranquillo, sereno, ma dispiaciuto per le ultime sconfitte".

E sull'ultima partita di campionato: "Sulla gara contro la Juventus fin quando c’è stata l’adrenalina tutto bene, ma poi il gol di Bernardeschi ha rovinato tutto".

Conclude proprio sull'ex numero 10 viola: "Io non ho esultato quando segnai alla Fiorentina ma mi sarei più infastidito se lui non avesse esultato perché lui da Firenze è andato via male".

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