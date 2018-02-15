Flachi: "Pioli è dispiaciuto per le ultime sconfitte. Bernardeschi? Giusto che abbia esultato"

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Alla cena ci siamo divertiti molto, sono stati ricordati tanti episodi del passato".Prosegue su Pioli: "Pioli era tranquillo, sereno, ma di...

A cura di Redazione Labaroviola 15 febbraio 2018 12:58

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