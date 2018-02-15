Flachi: "Pioli è dispiaciuto per le ultime sconfitte. Bernardeschi? Giusto che abbia esultato"
Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Alla cena ci siamo divertiti molto, sono stati ricordati tanti episodi del passato".Prosegue su Pioli: "Pioli era tranquillo, sereno, ma di...
Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Alla cena ci siamo divertiti molto, sono stati ricordati tanti episodi del passato".
Prosegue su Pioli: "Pioli era tranquillo, sereno, ma dispiaciuto per le ultime sconfitte".
E sull'ultima partita di campionato: "Sulla gara contro la Juventus fin quando c’è stata l’adrenalina tutto bene, ma poi il gol di Bernardeschi ha rovinato tutto".
Conclude proprio sull'ex numero 10 viola: "Io non ho esultato quando segnai alla Fiorentina ma mi sarei più infastidito se lui non avesse esultato perché lui da Firenze è andato via male".