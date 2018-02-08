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La Stampa titola: Bernardeschi tra casa e Chiesa

"Bernardeschi tra casa e Chiesa". Titola così l’edizione odierna de La Stampa, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2018 13:02
La Stampa titola: Bernardeschi tra casa e Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Chiesa
Bernadeschi
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"Bernardeschi tra casa e Chiesa". Titola così l’edizione odierna de La Stampa, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Il riferimento – piuttosto esplicito – è a due protagonisti della gara, ossia Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.

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