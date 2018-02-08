La Stampa titola: Bernardeschi tra casa e Chiesa

"Bernardeschi tra casa e Chiesa". Titola così l’edizione odierna de La Stampa, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Al...

"Bernardeschi tra casa e Chiesa". Titola così l’edizione odierna de La Stampa, in vista della partita che venerdì sera metterà di fronte la Fiorentina di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. Il riferimento – piuttosto esplicito – è a due protagonisti della gara, ossia Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.