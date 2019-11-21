Longhi: "Non so perché Bernardeschi venga spesso criticato dai tifosi bianconeri: è un patrimonio della Juve"
Il giornalista Bruno Longhi è stato intervistato a Radio Sportiva e ha parlato di Federico Bernardeschi della Juventus.Ecco le sue parole: "Bernardeschi dove lo metti sta. È forte, non so perché venga...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 09:39
Il giornalista Bruno Longhi è stato intervistato a Radio Sportiva e ha parlato di Federico Bernardeschi della Juventus.
Ecco le sue parole: "Bernardeschi dove lo metti sta. È forte, non so perché venga spesso criticato dai tifosi bianconeri: è un patrimonio della Juventus e del calcio italiano, può fare tutti i ruoli del centrocampo. Ha corsa, determinazione e dribbling per fare bene".