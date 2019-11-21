Longhi: "Non so perché Bernardeschi venga spesso criticato dai tifosi bianconeri: è un patrimonio della Juve"

Il giornalista Bruno Longhi è stato intervistato a Radio Sportiva e ha parlato di Federico Bernardeschi della Juventus.Ecco le sue parole: "Bernardeschi dove lo metti sta. È forte, non so perché venga...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2019 09:39

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