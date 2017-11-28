Bazzani: "Tra Chiesa e Bernardeschi scelgo Chiesa, sugli attaccanti invece..."
Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Sia Simeone che Babacar stanno facendo fatica, anche se la media di quest’ultimo non è certo bassa. Serve il contributo anche di altri giocato...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 20:11
Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Sia Simeone che Babacar stanno facendo fatica, anche se la media di quest’ultimo non è certo bassa. Serve il contributo anche di altri giocatori in zona gol".
Prosegue con un pensiero personale su un giovane talento viola: "Tra Chiesa e Bernardeschi prenderei il viola. Avere in casa uno come Enrico è importante soprattutto sotto l’aspetto della gestione delle emozioni e dei momenti".