Bazzani: "Tra Chiesa e Bernardeschi scelgo Chiesa, sugli attaccanti invece..."

Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Sia Simeone che Babacar stanno facendo fatica, anche se la media di quest’ultimo non è certo bassa. Serve il contributo anche di altri giocato...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2017 20:11

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