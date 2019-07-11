Pedullà: "Preferisco Bernardeschi a Chiesa perchè mandò un certificato medico e non restò in silenzio"

Il giornalista Alfredo Pedullà è stato intervistato a Radio Bruno sul calciomercato della Fiorentina e di Federico Chiesa: "Chiesa? Commisso non può dire ‘a meno che non ci siano accordi che non conos...

A cura di Redazione Labaroviola 11 luglio 2019 15:05

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