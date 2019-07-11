Pedullà: "Preferisco Bernardeschi a Chiesa perchè mandò un certificato medico e non restò in silenzio"
Il giornalista Alfredo Pedullà è stato intervistato a Radio Bruno sul calciomercato della Fiorentina e di Federico Chiesa: "Chiesa? Commisso non può dire ‘a meno che non ci siano accordi che non conos...
Il giornalista Alfredo Pedullà è stato intervistato a Radio Bruno sul calciomercato della Fiorentina e di Federico Chiesa: "Chiesa? Commisso non può dire ‘a meno che non ci siano accordi che non conosco’. E’ il presidente della viola, per cui deve sapere benissimo la situazione per com’è realmente. Preferisco l’atteggiamento di Bernardeschi che ha fatto capire subito di non voler restare a lungo. Mandò un certificato medico quando era in ritiro a Moena. Meglio che restare in silenzio. Se Chiesa desidera andare via, lo deve comunicare alla proprietà".