Labaro Viola

Notizie Alfredo Pedulla Fiorentina

Pedullà: “Sondaggi di Torino e Lazio per Ranieri, Fiorentina valuta possibile uscita”

23 gennaio 2026 11:45

Pedullà: "Per me resta un fratello: gigante oltre che come imprenditore, come uomo"

17 gennaio 2026 11:46

Pedullà: "La Fiorentina continua a lavorare con fiducia su Harrison per un prestito secco con diritto"

14 gennaio 2026 20:56

Pedullà: "Il Cagliari sta insistendo per Nicolussi Caviglia. Mentre la Fiorentina per Brescianini"

06 gennaio 2026 18:28

Pedullà: "Ci sono allenatori che parlano e altri che invece fanno fatti proprio come Sarri"

26 novembre 2025 11:02

Pedullà duro: " Kean sembra diventato scarso: con questo allenatore sta collezionando figuracce"

30 settembre 2025 21:17

Pedullà: “Pradè e Ferrari meritano un 7+. La Fiorentina è una squadra forte che deve stare in alto"

04 settembre 2025 16:41

Pedullà: "Nessuna offerta del Flamengo per Beltran presa in considerazione dalla Fiorentina"

29 luglio 2025 16:44

Pedullà su Sottil: "Scelta di andare al Milan l'ha ammazzato. Lui e l'agente dovevano prevderlo"

29 luglio 2025 16:25

Pedullà: "Kessiè chiede 5/6 milioni d'ingaggio. Trattativa col Pisa per Nzola. Parole agente Mandragora fuori luogo"

29 luglio 2025 15:58

Pedullà: "Contatti diretti tra Inter e Cagliari per Esposito, operazione in prestito con obbligo a 7 milioni"

29 luglio 2025 12:24

Pedullà: "La Fiorentina farà 3 o 4 operazioni in entrata. Sicuro il centrocampista e l'attaccante"

25 luglio 2025 16:29

Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"

25 luglio 2025 16:13

Pedullà su Frendrup: "Il Genoa lo cede per 20/25 milioni. Era stato sondato da Fiorentina e Atalanta"

22 luglio 2025 16:29

Pedullà: "Nessuna offerta per Beltran. Esposito? Fiorentina riflette. Si cerca una prima punta"

22 luglio 2025 16:15

Pedullà su Dodò: "Fiorentina chiede 35 milioni più bonus. Sondaggi Juve e Milan non sono andati a buon fine"

18 luglio 2025 16:19

Pedullà: "Per il centrocampista la Fiorentina può spendere più di 18 milioni. Barak può restare"

15 luglio 2025 16:34

Pedullà: “La notizia di un adeguamento a 4 milioni l’anno per Kean è di ieri è confermata da più fonti”

09 luglio 2025 21:03

Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"

08 luglio 2025 17:41

Pedullà su Esposito: "Fiorentina ha le carte in mano ma il Cagliari ha contattato l'Inter. Con 6 milioni si prende"

08 luglio 2025 16:19

Pedullà rivela: "Dzeko ha incontrato Insigne in vacanza e gli ha detto di venire alla Fiorentina"

08 luglio 2025 15:36

Pedullà: "Tutto fermo su Kean. La Fiorentina prenderà centrocampista forte, Pioli non giocherà con gli esterni"

08 luglio 2025 15:20

Pedullà annuncia: "Sebastiano Esposito resta obiettivo della Fiorentina. Sondaggi di Parma e Cagliari"

02 luglio 2025 19:57

Pedullà: "La Fiorentina vuole costruire una squadra italiana, la costola principale sarà azzurra quest'anno"

23 giugno 2025 19:01

Pedullà su X: "L' agente di Sarri sta parlando con la Lazio. Alla riunione manca Lotito"

29 maggio 2025 22:26

Pedullà: "Nuovi dialoghi tra Fiorentina e Monza per Bondo, ma i viola aspettano sviluppi per Fagioli"

03 febbraio 2025 11:18

Pedullà rivela: "Fiorentina e Napoli dialogano per lo scambio Biraghi-Spinazzola. Contatti in corso"

30 dicembre 2024 16:00

Pedullà: "La Fiorentina tra le squadre che hanno apprezzato Frendrup, all'Atalanta però piace di più"

17 dicembre 2024 11:37

Pedullà: "La gestione mediatica del caso Bove? Non c'è limite alla vergogna. Ora tutti medici e luminari"

06 dicembre 2024 16:55

Pedullà: "Commisso 5 anni di quasi tutto alla Fiorentina. Parlano i fatti, le cose non piovono dal cielo"

30 novembre 2024 15:02

Pedullà: "La Fiorentina può offrire prestito con obbligo per Folorunsho. Precedenza all'accordo fra i club"

29 agosto 2024 19:26

Pedullà: "Sondaggi della Fiorentina per Folorunsho. Lui preferisce la Lazio, chi paga lo prende"

29 agosto 2024 18:34

Pedullà annuncia: "Bianco rimane alla Fiorentina. No allo Sturm Graz che lo voleva in prestito secco"

27 agosto 2024 19:07

Pedullà annuncia: "Confermato l'accordo tra Fiorentina e Juve per Kostic. Presto anche il suo via libera"

26 agosto 2024 19:57

Pedullà: "Oggi nuova e definitiva offerta della Juventus per Nico, Kostic eventuale operazione staccata"

24 agosto 2024 11:25

Pedullà: "Il Genoa ci prova per Fabio Silva. Potrebbe sbloccare Gudmnudsson alla Fiorentina"

10 agosto 2024 19:23

Pedullà rivela: "Tra lunedì e martedì la Fiorentina incontrerà Terracciano per il rinnovo"

10 agosto 2024 11:27

Pedullà: "Mi aspetto un impulso per Gudmundsson, quando vuoi andare a tutti i costi è difficile trattenerti"

09 agosto 2024 12:52

Pedullà annuncia: "De Gea alla Fiorentina: contratto da 1 milione più bonus con opzione. Presto a Firenze"

08 agosto 2024 19:13

Pedullà: "La Juve vuole Nico inserendo contropartite: la Fiorentina chiede McKennie, non Szczesny"

01 agosto 2024 19:48

Pedullà: "Contatti frequenti per Tessmann alla Fiorentina, nessun accordo. Lucchesi al Venezia"

28 luglio 2024 19:04

Pedullà: "Lucchesi va al Venezia in prestito. Il difensore farà le visite dopo il weekend"

26 luglio 2024 19:45

Pedullà: "McKennie piace alla Fiorentina ma ancora nessun contatto con la Juventus"

25 luglio 2024 18:13

Pedullà: "A sorpresa il Frosinone prende in prestito Distefano, accordo raggiunto con la Fiorentina"

24 luglio 2024 10:08

Pedullà: "Forte inserimento della Fiorentina per Nicolas Valentini. Piace anche a Roma e Udinese"

10 luglio 2024 10:19

Pedullà: "L'Atalanta ha alzato l'offerta per Zaniolo: 5 milioni subito e riscatto a 16 milioni. Fiorentina in attesa"

30 giugno 2024 11:58

Pedullà rivela: "Probabile offerta dal Qatar per Ikonè, la Fiorentina può incassare 10-12 milioni di euro"

18 giugno 2024 12:36

Pedullà: "Italiano sempre in pole per la panchina del Bologna ma occhio a Sarri, anche lui piace a Sartori"

26 maggio 2024 11:42

Pedullà: "Il contratto di Burdisso è in scadenza e non sarà rinnovato, addio a fine stagione"

22 aprile 2024 10:58

Pedullà: "Prima di Fiorentina-Atalanta la critica bollava Italiano, ora è un fenomeno. Ci vuole coerenza"

04 aprile 2024 16:21

Pedullà: "Il Nottingham Forest ha offerto un triennale a Sarri dopo le dimissioni, no del tecnico toscano"

26 marzo 2024 12:04

Italiano: "Grandi risultati in questi 2 anni e mezzo. Ripenso sempre alla finale persa con il West Ham"

29 febbraio 2024 23:43

Saponara flop a Verona, già finita la sua avventura. L'ex Fiorentina giocherà in Turchia

28 gennaio 2024 18:27

Pedullà: "Napoli non accetta condizioni della Fiorentina per Barak. Ci sarebbe poco tempo per sostituirlo"

21 gennaio 2024 18:19

Pedullà annuncia: "Fiorentina sta chiudendo per Infantino del Rosario. Operazione da 4 milioni"

28 luglio 2023 19:48

Pedullà: "Sutalo dà precedenza alla Fiorentina. Grabara da seguire. Per Nzola si va oltre i 10 milioni"

28 luglio 2023 15:22

Niente Fiorentina per Dominguez? Pedullà: "Fenerbahce vuole accontentare il Bologna. Lui non convinto"

27 luglio 2023 18:48

Pedullà conferma: "Brighton ha il sì di Igor, ultimi dettagli con la Fiorentina. Operazione da 13-15 milioni"

15 luglio 2023 18:05

Pedullà annuncia: "Venerdì sarà il giorno di Parisi, visite mediche fissate con la Fiorentina"

11 luglio 2023 18:46

Pedullà: “Per Parisi servono 12 milioni ma esclude Biraghi. Sondaggio degli arabi per Amrabat ed Ikonè”

07 luglio 2023 15:18

Pedullà: "Nico Gonzalez risponde a chi lo voleva lontano dalla Fiorentina. Leicester niente di vero"

21 maggio 2023 14:21

Pedullà annuncia: "Benassi va alla Cremonese. C'è il sì di Fiorentina e giocatore, trattativa avanzata"

18 gennaio 2023 19:05

Pedullà Rivela: "Luis Alberto ha chiesto la cessione alla Lazio". Oppurtunità Fiorentina?

20 luglio 2022 00:39

Retroscena Pedullà: "Ramadani vuole portare Milenkovic a Napoli per sostituire Koulibaly"

12 luglio 2022 01:00

Alfredo Pedullà in esclusiva: "Pierozzi molto vicino al Benevento. Si chiuede nelle prossime ore"

12 luglio 2022 00:40

Delli Carri ai microfoni di Sportitalia: "La Juventus può entrare in trattativa per Torreira"

08 luglio 2022 00:31

Pedullà: "Jovic si trasferisce alla Fiorentina in prestito secco. Il Real pagherà metà ingaggio"

29 giugno 2022 00:15

Sensi come successore di Torreira alla Fiorentina? No, secondo Pedullà accetterà il Monza

28 giugno 2022 00:31

Pedullà: "Scatto decisivo della Fiorentina per Mandragora. Continuano le altre trattative".

25 giugno 2022 00:15

Pedullá a Sportitalia: "Venuti ha proposte dall'estero. Vedremo se resterá alla Fiorentina"

18 giugno 2022 00:24

Pedullà scrive: "la Lazio aspetta il report sull'esito dell'infortunio di Carnesecchi. Kepa l'alternativa"

10 giugno 2022 01:31

Pedullà conferma: "Si, tutto vero, Pif vuole la Fiorentina, posso certificare questa notizia"

18 novembre 2021 15:30

Pedullà: "Messias incontro con il Torino poi con la viola"

30 agosto 2021 13:47

Pedullà: "L'Atletico Madrid ha offerto 60 milioni più altri bonus fino a 10 milioni"

18 agosto 2021 21:33

Pedullà, Duncan ha fatto le visite mediche. Si trasferisce al Cagliari

15 gennaio 2021 17:59

Pedullà, Conti è il preferito di Pradè per sostituire Lirola. Apertura del Milan

11 gennaio 2021 16:03

Pedullà: "Iachini ha un grande pregio. Mentre gli altri parlano, lui lavora"

19 settembre 2020 21:06

Pedullà: "L'Inter ha dato il via libera a Godin, il difensore ha accettato"

10 settembre 2020 17:59

Pedullà: "Mancano solo le firme per Bonaventura. Pezzella possibile..."

05 settembre 2020 00:10

Dalla Turchia, la Fiorentina è interessata a l'attaccante Sörloth del Trabzonspor

16 agosto 2020 17:55

Fares è ad un passo dalla Lazio. Sfuma un altro obbiettivo della Fiorentina

16 agosto 2020 17:22

Pedullà, incontro tra la Fiorentina e il Verona per chiudere Amrabat. Oggi le firme a Milano

30 gennaio 2020 11:07

Pedullà: "Saponara la settimana prossima andrà al Lecce. Ranieri ha scelto l'Ascoli"

17 gennaio 2020 21:25

Pedullà: "Per il difensore Ranieri è tutto fatto con l'Ascoli in prestito secco. Mentre Ceccherini..."

16 gennaio 2020 22:08

Il centrocampista Dabo in uscita dalla Fiorentina è vicino al trasferimento alla Spal

06 gennaio 2020 21:12

Pedullà: "Il Genoa ha offerto l'attaccante Pinamonti alla Fiorentina. Cutrone non viene a Firenze per stare in panchina"

03 gennaio 2020 21:23

Pedullà: "Un nome da seguire in difesa è Murru. Tonelli può essere una pista concreta"

19 agosto 2019 15:22

Pedullà conferma l'interesse della Sampdoria per Giovanni Simeone della Fiorentina

11 agosto 2019 08:07

Pedullà: "La scelta di Pulgar del Bologna è venire alla Fiorentina. Sfuma l'affare Diego Rossi"

07 agosto 2019 22:10

Pedullà: "Se non va via Simeone non riesco a vedere un nuovo attaccante in maglia viola"

02 agosto 2019 19:52

Pedullà: "Boateng ha detto sì alla Fiorentina. È il primo vero acquisto del presidente Commisso"

29 luglio 2019 22:43

Pedullà: "L’importante per il tifoso viola è uscire dal tormentone Chiesa che ha sfinito tutti"

26 luglio 2019 15:41

Pedullà: "Venuti? Manca solo la firma per essere ufficialmente un giocatore del Lecce"

17 luglio 2019 17:28

Pedullà: "Balotelli è stato proposto dal procuratore Raiola perchè vuole tornare in Italia"

15 luglio 2019 17:35

Pedullà: "Il Milan offre 15 mln+Biglia per Veretout. La viola chiede più cash. Lirola.."

11 luglio 2019 23:24

Pedullà: "Preferisco Bernardeschi a Chiesa perchè mandò un certificato medico e non restò in silenzio"

11 luglio 2019 15:05

Pedullà: "Cellino ha blindato Tonali del Brescia e aumentato lo stipendo a 600mila euro"

10 luglio 2019 22:34

Pedullà: "I viola offriranno a Dragowski quasi un milione di euro. Ma vuole restare? Veretout.."

08 luglio 2019 22:10

Pedullà, la Fiorentina è interessata a Gervinho, ex attaccante della Roma per la fase offensiva

06 luglio 2019 13:20

Pedullà, domani il terzino Laurini della Fiorentina andrà al Parma a titolo definitivo

05 luglio 2019 20:00

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