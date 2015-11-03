Notizie Alfredo Pedulla Fiorentina

Pedullà: “Sondaggi di Torino e Lazio per Ranieri, Fiorentina valuta possibile uscita”
23 gennaio 2026 11:45
Pedullà: "Per me resta un fratello: gigante oltre che come imprenditore, come uomo"
17 gennaio 2026 11:46
Pedullà: "La Fiorentina continua a lavorare con fiducia su Harrison per un prestito secco con diritto"
14 gennaio 2026 20:56
Pedullà: "Il Cagliari sta insistendo per Nicolussi Caviglia. Mentre la Fiorentina per Brescianini"
06 gennaio 2026 18:28
Pedullà: "Ci sono allenatori che parlano e altri che invece fanno fatti proprio come Sarri"
26 novembre 2025 11:02
Pedullà duro: " Kean sembra diventato scarso: con questo allenatore sta collezionando figuracce"
30 settembre 2025 21:17
Pedullà: “Pradè e Ferrari meritano un 7+. La Fiorentina è una squadra forte che deve stare in alto"
04 settembre 2025 16:41
Pedullà: "Nessuna offerta del Flamengo per Beltran presa in considerazione dalla Fiorentina"
29 luglio 2025 16:44
Pedullà su Sottil: "Scelta di andare al Milan l'ha ammazzato. Lui e l'agente dovevano prevderlo"
29 luglio 2025 16:25
Pedullà: "Kessiè chiede 5/6 milioni d'ingaggio. Trattativa col Pisa per Nzola. Parole agente Mandragora fuori luogo"
29 luglio 2025 15:58
Pedullà: "Contatti diretti tra Inter e Cagliari per Esposito, operazione in prestito con obbligo a 7 milioni"
29 luglio 2025 12:24
Pedullà: "La Fiorentina farà 3 o 4 operazioni in entrata. Sicuro il centrocampista e l'attaccante"
25 luglio 2025 16:29
Pedullà: "Nzola ha aperto al Pisa, la Fiorentina non vuole darlo in prestito. Un'uscita entro martedì"
25 luglio 2025 16:13
Pedullà su Frendrup: "Il Genoa lo cede per 20/25 milioni. Era stato sondato da Fiorentina e Atalanta"
22 luglio 2025 16:29
Pedullà: "Nessuna offerta per Beltran. Esposito? Fiorentina riflette. Si cerca una prima punta"
22 luglio 2025 16:15
Pedullà su Dodò: "Fiorentina chiede 35 milioni più bonus. Sondaggi Juve e Milan non sono andati a buon fine"
18 luglio 2025 16:19
Pedullà: "Per il centrocampista la Fiorentina può spendere più di 18 milioni. Barak può restare"
15 luglio 2025 16:34
Pedullà: “La notizia di un adeguamento a 4 milioni l’anno per Kean è di ieri è confermata da più fonti”
09 luglio 2025 21:03
Pedullà: "Dopo Mandragora, il Betis è anche su Asllani. L'offerta alla Fiorentina non è congrua"
08 luglio 2025 17:41
Pedullà su Esposito: "Fiorentina ha le carte in mano ma il Cagliari ha contattato l'Inter. Con 6 milioni si prende"
08 luglio 2025 16:19
Pedullà rivela: "Dzeko ha incontrato Insigne in vacanza e gli ha detto di venire alla Fiorentina"
08 luglio 2025 15:36
Pedullà: "Tutto fermo su Kean. La Fiorentina prenderà centrocampista forte, Pioli non giocherà con gli esterni"
08 luglio 2025 15:20
Pedullà annuncia: "Sebastiano Esposito resta obiettivo della Fiorentina. Sondaggi di Parma e Cagliari"
02 luglio 2025 19:57
Pedullà: "La Fiorentina vuole costruire una squadra italiana, la costola principale sarà azzurra quest'anno"
23 giugno 2025 19:01
Pedullà su X: "L' agente di Sarri sta parlando con la Lazio. Alla riunione manca Lotito"
29 maggio 2025 22:26
Pedullà: "Nuovi dialoghi tra Fiorentina e Monza per Bondo, ma i viola aspettano sviluppi per Fagioli"
03 febbraio 2025 11:18
Pedullà rivela: "Fiorentina e Napoli dialogano per lo scambio Biraghi-Spinazzola. Contatti in corso"
30 dicembre 2024 16:00
Pedullà: "La Fiorentina tra le squadre che hanno apprezzato Frendrup, all'Atalanta però piace di più"
17 dicembre 2024 11:37
Pedullà: "La gestione mediatica del caso Bove? Non c'è limite alla vergogna. Ora tutti medici e luminari"
06 dicembre 2024 16:55
Pedullà: "Commisso 5 anni di quasi tutto alla Fiorentina. Parlano i fatti, le cose non piovono dal cielo"
30 novembre 2024 15:02
Pedullà: "La Fiorentina può offrire prestito con obbligo per Folorunsho. Precedenza all'accordo fra i club"
29 agosto 2024 19:26
Pedullà: "Sondaggi della Fiorentina per Folorunsho. Lui preferisce la Lazio, chi paga lo prende"
29 agosto 2024 18:34
Pedullà annuncia: "Bianco rimane alla Fiorentina. No allo Sturm Graz che lo voleva in prestito secco"
27 agosto 2024 19:07
Pedullà annuncia: "Confermato l'accordo tra Fiorentina e Juve per Kostic. Presto anche il suo via libera"
26 agosto 2024 19:57
Pedullà: "Oggi nuova e definitiva offerta della Juventus per Nico, Kostic eventuale operazione staccata"
24 agosto 2024 11:25
Pedullà: "Il Genoa ci prova per Fabio Silva. Potrebbe sbloccare Gudmnudsson alla Fiorentina"
10 agosto 2024 19:23
Pedullà rivela: "Tra lunedì e martedì la Fiorentina incontrerà Terracciano per il rinnovo"
10 agosto 2024 11:27
Pedullà: "Mi aspetto un impulso per Gudmundsson, quando vuoi andare a tutti i costi è difficile trattenerti"
09 agosto 2024 12:52
Pedullà annuncia: "De Gea alla Fiorentina: contratto da 1 milione più bonus con opzione. Presto a Firenze"
08 agosto 2024 19:13
Pedullà: "La Juve vuole Nico inserendo contropartite: la Fiorentina chiede McKennie, non Szczesny"
01 agosto 2024 19:48
Pedullà: "Contatti frequenti per Tessmann alla Fiorentina, nessun accordo. Lucchesi al Venezia"
28 luglio 2024 19:04
Pedullà: "Lucchesi va al Venezia in prestito. Il difensore farà le visite dopo il weekend"
26 luglio 2024 19:45
Pedullà: "McKennie piace alla Fiorentina ma ancora nessun contatto con la Juventus"
25 luglio 2024 18:13
Pedullà: "A sorpresa il Frosinone prende in prestito Distefano, accordo raggiunto con la Fiorentina"
24 luglio 2024 10:08
Pedullà: "Forte inserimento della Fiorentina per Nicolas Valentini. Piace anche a Roma e Udinese"
10 luglio 2024 10:19
Pedullà: "L'Atalanta ha alzato l'offerta per Zaniolo: 5 milioni subito e riscatto a 16 milioni. Fiorentina in attesa"
30 giugno 2024 11:58
Pedullà rivela: "Probabile offerta dal Qatar per Ikonè, la Fiorentina può incassare 10-12 milioni di euro"
18 giugno 2024 12:36
Pedullà: "Italiano sempre in pole per la panchina del Bologna ma occhio a Sarri, anche lui piace a Sartori"
26 maggio 2024 11:42
Pedullà: "Il contratto di Burdisso è in scadenza e non sarà rinnovato, addio a fine stagione"
22 aprile 2024 10:58
Pedullà: "Prima di Fiorentina-Atalanta la critica bollava Italiano, ora è un fenomeno. Ci vuole coerenza"
04 aprile 2024 16:21
Pedullà: "Il Nottingham Forest ha offerto un triennale a Sarri dopo le dimissioni, no del tecnico toscano"
26 marzo 2024 12:04
Italiano: "Grandi risultati in questi 2 anni e mezzo. Ripenso sempre alla finale persa con il West Ham"
29 febbraio 2024 23:43
Saponara flop a Verona, già finita la sua avventura. L'ex Fiorentina giocherà in Turchia
28 gennaio 2024 18:27
Pedullà: "Napoli non accetta condizioni della Fiorentina per Barak. Ci sarebbe poco tempo per sostituirlo"
21 gennaio 2024 18:19
Pedullà annuncia: "Fiorentina sta chiudendo per Infantino del Rosario. Operazione da 4 milioni"
28 luglio 2023 19:48
Pedullà: "Sutalo dà precedenza alla Fiorentina. Grabara da seguire. Per Nzola si va oltre i 10 milioni"
28 luglio 2023 15:22
Niente Fiorentina per Dominguez? Pedullà: "Fenerbahce vuole accontentare il Bologna. Lui non convinto"
27 luglio 2023 18:48
Pedullà conferma: "Brighton ha il sì di Igor, ultimi dettagli con la Fiorentina. Operazione da 13-15 milioni"
15 luglio 2023 18:05
Pedullà annuncia: "Venerdì sarà il giorno di Parisi, visite mediche fissate con la Fiorentina"
11 luglio 2023 18:46
Pedullà: “Per Parisi servono 12 milioni ma esclude Biraghi. Sondaggio degli arabi per Amrabat ed Ikonè”
07 luglio 2023 15:18
Pedullà: "Nico Gonzalez risponde a chi lo voleva lontano dalla Fiorentina. Leicester niente di vero"
21 maggio 2023 14:21
Pedullà annuncia: "Benassi va alla Cremonese. C'è il sì di Fiorentina e giocatore, trattativa avanzata"
18 gennaio 2023 19:05
Pedullà Rivela: "Luis Alberto ha chiesto la cessione alla Lazio". Oppurtunità Fiorentina?
20 luglio 2022 00:39
Retroscena Pedullà: "Ramadani vuole portare Milenkovic a Napoli per sostituire Koulibaly"
12 luglio 2022 01:00
Alfredo Pedullà in esclusiva: "Pierozzi molto vicino al Benevento. Si chiuede nelle prossime ore"
12 luglio 2022 00:40
Delli Carri ai microfoni di Sportitalia: "La Juventus può entrare in trattativa per Torreira"
08 luglio 2022 00:31
Pedullà: "Jovic si trasferisce alla Fiorentina in prestito secco. Il Real pagherà metà ingaggio"
29 giugno 2022 00:15
Sensi come successore di Torreira alla Fiorentina? No, secondo Pedullà accetterà il Monza
28 giugno 2022 00:31
Pedullà: "Scatto decisivo della Fiorentina per Mandragora. Continuano le altre trattative".
25 giugno 2022 00:15
Pedullá a Sportitalia: "Venuti ha proposte dall'estero. Vedremo se resterá alla Fiorentina"
18 giugno 2022 00:24
Pedullà scrive: "la Lazio aspetta il report sull'esito dell'infortunio di Carnesecchi. Kepa l'alternativa"
10 giugno 2022 01:31
Pedullà conferma: "Si, tutto vero, Pif vuole la Fiorentina, posso certificare questa notizia"
18 novembre 2021 15:30
Pedullà: "Messias incontro con il Torino poi con la viola"
30 agosto 2021 13:47
Pedullà: "L'Atletico Madrid ha offerto 60 milioni più altri bonus fino a 10 milioni"
18 agosto 2021 21:33
Pedullà, Duncan ha fatto le visite mediche. Si trasferisce al Cagliari
15 gennaio 2021 17:59
Pedullà, Conti è il preferito di Pradè per sostituire Lirola. Apertura del Milan
11 gennaio 2021 16:03
Pedullà: "Iachini ha un grande pregio. Mentre gli altri parlano, lui lavora"
19 settembre 2020 21:06
Pedullà: "L'Inter ha dato il via libera a Godin, il difensore ha accettato"
10 settembre 2020 17:59
Pedullà: "Mancano solo le firme per Bonaventura. Pezzella possibile..."
05 settembre 2020 00:10
Dalla Turchia, la Fiorentina è interessata a l'attaccante Sörloth del Trabzonspor
16 agosto 2020 17:55
Fares è ad un passo dalla Lazio. Sfuma un altro obbiettivo della Fiorentina
16 agosto 2020 17:22
Pedullà, incontro tra la Fiorentina e il Verona per chiudere Amrabat. Oggi le firme a Milano
30 gennaio 2020 11:07
Pedullà: "Saponara la settimana prossima andrà al Lecce. Ranieri ha scelto l'Ascoli"
17 gennaio 2020 21:25
Pedullà: "Per il difensore Ranieri è tutto fatto con l'Ascoli in prestito secco. Mentre Ceccherini..."
16 gennaio 2020 22:08
Il centrocampista Dabo in uscita dalla Fiorentina è vicino al trasferimento alla Spal
06 gennaio 2020 21:12
Pedullà: "Il Genoa ha offerto l'attaccante Pinamonti alla Fiorentina. Cutrone non viene a Firenze per stare in panchina"
03 gennaio 2020 21:23
Pedullà: "Un nome da seguire in difesa è Murru. Tonelli può essere una pista concreta"
19 agosto 2019 15:22
Pedullà conferma l'interesse della Sampdoria per Giovanni Simeone della Fiorentina
11 agosto 2019 08:07
Pedullà: "La scelta di Pulgar del Bologna è venire alla Fiorentina. Sfuma l'affare Diego Rossi"
07 agosto 2019 22:10
Pedullà: "Se non va via Simeone non riesco a vedere un nuovo attaccante in maglia viola"
02 agosto 2019 19:52
Pedullà: "Boateng ha detto sì alla Fiorentina. È il primo vero acquisto del presidente Commisso"
29 luglio 2019 22:43
Pedullà: "L’importante per il tifoso viola è uscire dal tormentone Chiesa che ha sfinito tutti"
26 luglio 2019 15:41
Pedullà: "Venuti? Manca solo la firma per essere ufficialmente un giocatore del Lecce"
17 luglio 2019 17:28
Pedullà: "Balotelli è stato proposto dal procuratore Raiola perchè vuole tornare in Italia"
15 luglio 2019 17:35
Pedullà: "Il Milan offre 15 mln+Biglia per Veretout. La viola chiede più cash. Lirola.."
11 luglio 2019 23:24
Pedullà: "Preferisco Bernardeschi a Chiesa perchè mandò un certificato medico e non restò in silenzio"
11 luglio 2019 15:05
Pedullà: "Cellino ha blindato Tonali del Brescia e aumentato lo stipendo a 600mila euro"
10 luglio 2019 22:34
Pedullà: "I viola offriranno a Dragowski quasi un milione di euro. Ma vuole restare? Veretout.."
08 luglio 2019 22:10
Pedullà, la Fiorentina è interessata a Gervinho, ex attaccante della Roma per la fase offensiva
06 luglio 2019 13:20
Pedullà, domani il terzino Laurini della Fiorentina andrà al Parma a titolo definitivo
05 luglio 2019 20:00
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