Pedullà su X: “L’ agente di Sarri sta parlando con la Lazio. Alla riunione manca Lotito”

Sotto i post social della Fiorentina, ma anche per le strade di Firenze, una sola speranza echeggia ed è invocata a gran voce dalla piazza: “Sarri a Firenze!” . Mentre il tifo evoca l’allenatore toscano però, qualcosa di opposto alle speranze dei tifosi sta succedendo: secondo quanto riportato da Pedullà su X, l’agente di Sarri si starebbe incontrando con la società laziale per parlare di un possibile ritorno in biacoceleste dell’ex tecnico del Napoli. L’incontro non si sta tenendo a Formello, e non sono presenti né l’allenatore, né il presidente Lotito. Sarà l’incipit di un nuova avventura per Sarri alla Lazio? Sicuramente la Fiorentina se deciderà di andare sull’ex Napoli avrà uno sfidante agguerrito da battere.