Pedullà: "Lucchesi va al Venezia in prestito. Il difensore farà le visite dopo il weekend"

Confermata l’esclusiva di stamattina: il Venezia ha sorpassato la concorrenza per Lorenzo Lucchesi, difensore centrale classe 2003 in uscita dalla Fiorentina. Il club lagunare ha strappato il prestito...

Confermata l’esclusiva di stamattina: il Venezia ha sorpassato la concorrenza per Lorenzo Lucchesi, difensore centrale classe 2003 in uscita dalla Fiorentina. Il club lagunare ha strappato il prestito, anticipando i club di Serie A e B che avevano pensato a Lucchesi. Visite previste dopo il weekend. Lo scrive Alfredo Pedullà

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA PER LA PRIMA AMICHEVOLE IN TERRA INGLESE

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