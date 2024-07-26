Formazione Fiorentina contro il Bolton: Biraghi braccetto, Barak in mezzo, Ikonè tutta fascia

Palladino punta sui giovani nella formazione titolare: chance per Comuzzo, Fortini e Caprini

La Fiorentina tra poco più di un'ora scenderà in campo per la prima amichevole della tournèe in Inghilterra contro il Bolton. Il mister Raffaele Palladino sceglie di puntare su molti giovani, che partiranno dal primo minuto in questo match, e alcuni giocatori che verranno provati in diverse posizioni di campo rispetto ai loro ruoli. Biraghi agirà da braccetto nella difesa a tre, Barak sarà uno dei due centrocampisti ed Ikonè farà il quinto di centrocampo a destra o a sinistra.

Di seguito l'undici iniziale scelto da Palladino:

Modulo 3-4-2-1: Terracciano, Ranieri, Biraghi, Comuzzo, Barak, Bianco, Fortini, Ikonè, Kean, Caprini, Brekalo.

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