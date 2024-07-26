Le prime parole di Colpani da giocatore della Fiorentina: "Qui per alzare l'asticella. Mi ha voluto Palladino"

Il mister mi ha voluto tanto e l'ho ringraziato: voglio ripagare la fiducia che mi ha dato

Andrea Colpani ha parlato ai microfoni dei profili social ufficiali del club Viola dopo il suo approdo alla Fiorentina. Queste le sue parole:

"Il mio arrivo? Il viaggio è andato bene, non ho fatto in tempo a salutare i compagni ma ci sarà tempo, ho visto il mister e mi ha fatto molto piacere. Sono contento di essere qui.

Quali sono le sensazioni? C'è stata molta emozione dopo 4 anni passati a Monza. Ho voluto cogliere al volo questa opportunità data dalla Fiorentina per alzare l'asticella e non vedo l'ora di iniziare."

TESSMANN APRE ALLA FIORENTINA. LE ULTIME SUL POSSIBILE RINFORZO A CENTROCAMPO

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