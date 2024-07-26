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Le prime parole di Colpani da giocatore della Fiorentina: "Qui per alzare l'asticella. Mi ha voluto Palladino"

Il mister mi ha voluto tanto e l'ho ringraziato: voglio ripagare la fiducia che mi ha dato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2024 18:10
Le prime parole di Colpani da giocatore della Fiorentina: "Qui per alzare l'asticella. Mi ha voluto Palladino" -
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Andrea Colpani ha parlato ai microfoni dei profili social ufficiali del club Viola dopo il suo approdo alla Fiorentina. Queste le sue parole:

"Il mio arrivo? Il viaggio è andato bene, non ho fatto in tempo a salutare i compagni ma ci sarà tempo, ho visto il mister e mi ha fatto molto piacere. Sono contento di essere qui. 

Quali sono le sensazioni? C'è stata molta emozione dopo 4 anni passati a Monza. Ho voluto cogliere al volo questa opportunità data dalla Fiorentina per alzare l'asticella e non vedo l'ora di iniziare."

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