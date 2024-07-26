TMW: "Tessmann ha espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento alla Fiorentina"

Tanner Tessmann è uno dei nomi accostati al nuovo centrocampo della Fiorentina: "Gradirebbe l'ipotesi viola

Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia, è uno dei nomi accostati alla Fiorentina per il nuovo centrocampo. Dopo l'arrivo di Colpani, lo statunitense potrebbe essere uno dei pezzi da aggiungere al nuovo assetto viola. Come raccontato nei giorni scorsi, per lui c'era un forte interesse dell'Inter, che però non è riuscita a trovare un accordo con il giocatore nonostante il via libera dei lagunari. Secondo quanto riporta TMW, il giocatore ha espresso il proprio gradimento per un'eventuale trasferimento a Firenze. A riportarlo è l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini.

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