Di Chiara: "Colpani serviva alla Fiorentina. Ora mancano degli elementi per completare la rosa"

Alberto Di Chiara ha parlato del mercato della Fiorentina ai microfoni di Tmw Radio, soffermandosi anche sul nuovo acquisto

L'ex calciatore Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Calciomercato e Ritiri, dove ha così commentato le manovre di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Colpani? Era un obiettivo importante, è un ottimo acquisto. Nel contesto attuale mi pare davvero ottimo, lo scorso anno ha segnato 8 gol. Serviva un giocatore con queste caratteristiche alla Fiorentina, perché si sta rinnovando il centrocampo e serve qualcuno con queste caratteristiche.

Le manovre della Viola? Palladino e Italiano sono due tecnici diversi. Palladino non è così talebano con gli schemi, ma a seconda dei giocatori che ha adatterà il suo gioco. Oggi non è possibile dare un giudizio definitivo, mancano degli elementi per completare la rosa e fare questo salto di qualità solo sfiorato in queste stagioni. Palladino è un allenatore promettente, si deve guardare con fiducia e ponderare le cose. C'è da da rafforzare ancora il centrocampo, ma anche dietro. L'importante è che la squadra risponda bene alla mentalità che vorrà dare Palladino".

VIDEO, COLPANI È ARRIVATO IN INGHILTERRA. L’INCONTRO E L’ABBRACCIO CON MISTER PALLADINO

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