Notizie Di Chiara Fiorentina

"Parisi come Robben? non scherziamo, a Firenze è la prima volta che si esprime su buoni livelli"
20 marzo 2026 23:09
Di Chiara: "Serve un miracolo. Vanoli non ha in mano la situazione, la squadra perderebbe pure con lo Scandicci"
31 dicembre 2025 15:10
Di Chiara a TMW: "Per la scelta dell'allenatore aspetterei col Lecce e poi prenderei la scelta più saggia"
27 ottobre 2025 19:09
Di Chiara su Pioli: “Difficile trovarne uno migliore di lui in esperienza. Centrocampo? L’anello debole”
16 ottobre 2025 15:29
Di Chiara: "I 92 milioni spesi dalla Fiorentina vanno dimostrati sul campo. Difesa tallone d'Achille"
10 settembre 2025 22:06
Di Chiara: “Manca qualità a centrocampo. Pioli deve lavorare bene con Kean”
27 agosto 2025 17:45
Sentite Di Chiara: “Fiorentina una delle squadre più avanti sul mercato. Pioli ha idee chiare”
30 luglio 2025 16:04
Corriere dello Sport: “Spunta l’idea Di Chiara come team manager, considerato profilo ideale”
07 giugno 2025 08:19
Di Chiara: "La stagione della Fiorentina è fallimentare senza Europa. La società ha ambizione"
17 maggio 2025 20:58
Di Chiara: "Palladino in discussione a Firenze perché il suo stile di gioco è considerato vecchio"
03 maggio 2025 22:15
Di Chiara ci crede: "La Fiorentina ci provi per la Champions, quest'anno il campionato è molto strano"
03 aprile 2025 22:14
Di Chiara: “Gol di Baggio al San Paolo? Sapevo che sarebbe andato in porta. Era un leader tecnico”
04 gennaio 2025 10:08
Di Chiara: "Colpani serviva alla Fiorentina. Ora mancano degli elementi per completare la rosa"
26 luglio 2024 16:19
Di Chiara: "Col Brugge devi cercare di non prendere le solite imbucate, il ritorno sarà molto complicato"
02 maggio 2024 16:43
Di Chiara: "Barone perdita importante, Italiano decisivo per compattare l'ambiente"
22 marzo 2024 22:24
Di Chiara: " Italiano ha azzeccato la gara in pieno. I big finalmente di nuovo in palla"
27 febbraio 2024 20:25
Di Chiara: "Jovic ha completamente deluso le aspettative sia a Firenze che a Milano. Pioli ha solo Giroud"
25 novembre 2023 13:39
Di Chiara: "Per la Fiorentina meglio incontrare l'Inter che la Juventus, caricherebbe meno la sfida"
06 aprile 2023 22:31
Di Chiara: "Se la Fiorentina oggi non ce la facesse sarebbe un fallimento. I viola dovranno mantenere bene la gara"
16 marzo 2023 14:38
Di Chiara: "I gol che contano sono quelli in campionato, la Conference non la calcolo nemmeno"
08 marzo 2023 17:42
Di Chiara: "Italiano prenda in mano la situazione, tifosi Fiorentina cominciano ad accusarlo duramente"
15 febbraio 2023 18:13
Di Chiara non è contento: "Italiano deve imparare a cambiare. Dodò è l'unico acquisto azzeccato"
06 ottobre 2022 16:14
Di Chiara: "Serie A mediocre. Europa possibile ma la Fiorentina ha fallito troppi match Point"
19 maggio 2022 22:26
Di Chiara: "Pioli fa la differenza. Ultime scelte di Italiano particolari, ma pesavano le assenze"
29 aprile 2022 22:22
Di Chiara se la prende con Igor: "L'ha fatta grossa. La Fiorentina non ha un sostituto di Torreira"
24 aprile 2022 15:42
Di Chiara ammette: "Adesso Italiano è meno talebano rispetto a prima, un bene per la Fiorentina"
18 marzo 2022 19:13
"Piena fiducia e responsabilità, adesso Saponara e Biraghi indispensabili. Complimenti ad Italiano"
18 gennaio 2022 22:08
Di Chiara: "Italiano è l'allenatore giusta. Fiorentina non dipende da Vlahovic, segnale importante"
19 settembre 2021 09:44
Di Chiara: "La Fiorentina può ambire all'Europa. Vlahovic? Può ripetere i numeri dell'anno scorso"
12 settembre 2021 09:19
Di Chiara: "Regista fondamentale per Italiano. Serve chiarezza nel progetto: ad oggi rosa inalterata"
03 agosto 2021 21:08
Di Chiara: "Ribery ha parlato con Gattuso. Il tecnico deve decidere"
11 giugno 2021 18:21
Di Chiara: "Prandelli? Non credo che sia andato via per la salute"
23 marzo 2021 17:22
Di Chiara: "La stanchezza di Prandelli è segno che..."
15 marzo 2021 17:23
Di Chiara: "La Fiorentina deve affrontare l'Atalanta con il giusto atteggiamento, sarà una partita difficile"
06 febbraio 2020 18:17
Di Chiara: "Sicuramente Cutrone non te l'hanno regalato ma speriamo risolva il problema dei gol"
11 gennaio 2020 20:36
Di Chiara: "Iachini porterà grinta. Trova società forte. Squadra carente di mentalità.."
27 dicembre 2019 18:04
Di Chiara: "Esonero di Montella? Scelta corretta. Iachini è abituato a lottare. Sul mercato di gennaio..."
22 dicembre 2019 23:06
Di Chiara: "Montella è ad un punto di non ritorno. Il suo sostituto? Dipende dal budget di Commisso"
11 dicembre 2019 21:00
Di Chiara: "Stasera occasione per chi gioca meno. Venuti? Dimostri di valere la maglia viola.."
30 ottobre 2019 19:55
Di Chiara: "Biraghi per me sarà il titolare. Terzic ha una buona qualità. Ranieri in rosa ci può stare benissimo"
27 luglio 2019 20:44
Di Chiara: "Giusto ritirare la numero 13, nel 1984 mi successe la stessa cosa.."
06 marzo 2018 13:23
Di Chiara: "Simeone non segna perchè isolato, la SPAL ha un reparto offensivo migliore dei viola.."
27 febbraio 2018 15:30
Di Chiara: "Pioli deve dare una scossa, ma questa squadra non può competere per l'Europa"
16 febbraio 2018 12:15
Di Chiara: "Gil Dias ed Eysseric due zavorre. Simeone e Babacar rimangono sempre incompatibili..."
23 gennaio 2018 16:05
Di Chiara: "Fiorentina poco cinica, Babacar bene solo quando entra. Perisic l'uomo in più dell'Inter..."
05 gennaio 2018 18:25
Di Chiara: "Dunga? Ci litigavi almeno un paio di volte, avevo un bel rapporto con Baggio"
15 dicembre 2017 13:02
Di Chiara: "Babacar ha un innato senso del gol, dovrebbe giocare titolare. Simeone invece..."
23 ottobre 2017 20:32
Archivio