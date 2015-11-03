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Notizie Di Chiara Fiorentina

"Parisi come Robben? non scherziamo, a Firenze è la prima volta che si esprime su buoni livelli"

20 marzo 2026 23:09

Di Chiara: "Serve un miracolo. Vanoli non ha in mano la situazione, la squadra perderebbe pure con lo Scandicci"

31 dicembre 2025 15:10

Di Chiara a TMW: "Per la scelta dell'allenatore aspetterei col Lecce e poi prenderei la scelta più saggia"

27 ottobre 2025 19:09

Di Chiara su Pioli: “Difficile trovarne uno migliore di lui in esperienza. Centrocampo? L’anello debole”

16 ottobre 2025 15:29

Di Chiara: "I 92 milioni spesi dalla Fiorentina vanno dimostrati sul campo. Difesa tallone d'Achille"

10 settembre 2025 22:06

Di Chiara: “Manca qualità a centrocampo. Pioli deve lavorare bene con Kean”

27 agosto 2025 17:45

Sentite Di Chiara: “Fiorentina una delle squadre più avanti sul mercato. Pioli ha idee chiare”

30 luglio 2025 16:04

Corriere dello Sport: “Spunta l’idea Di Chiara come team manager, considerato profilo ideale”

07 giugno 2025 08:19

Di Chiara: "La stagione della Fiorentina è fallimentare senza Europa. La società ha ambizione"

17 maggio 2025 20:58

Di Chiara: "Palladino in discussione a Firenze perché il suo stile di gioco è considerato vecchio"

03 maggio 2025 22:15

Di Chiara ci crede: "La Fiorentina ci provi per la Champions, quest'anno il campionato è molto strano"

03 aprile 2025 22:14

Di Chiara: “Gol di Baggio al San Paolo? Sapevo che sarebbe andato in porta. Era un leader tecnico” 

04 gennaio 2025 10:08

Di Chiara: "Colpani serviva alla Fiorentina. Ora mancano degli elementi per completare la rosa"

26 luglio 2024 16:19

Di Chiara: "Col Brugge devi cercare di non prendere le solite imbucate, il ritorno sarà molto complicato"

02 maggio 2024 16:43

Di Chiara: "Barone perdita importante, Italiano decisivo per compattare l'ambiente"

22 marzo 2024 22:24

Di Chiara: " Italiano ha azzeccato la gara in pieno. I big finalmente di nuovo in palla"

27 febbraio 2024 20:25

Di Chiara: "Jovic ha completamente deluso le aspettative sia a Firenze che a Milano. Pioli ha solo Giroud"

25 novembre 2023 13:39

Di Chiara: "Per la Fiorentina meglio incontrare l'Inter che la Juventus, caricherebbe meno la sfida"

06 aprile 2023 22:31

Di Chiara: "Se la Fiorentina oggi non ce la facesse sarebbe un fallimento. I viola dovranno mantenere bene la gara"

16 marzo 2023 14:38

Di Chiara: "I gol che contano sono quelli in campionato, la Conference non la calcolo nemmeno"

08 marzo 2023 17:42

Di Chiara: "Italiano prenda in mano la situazione, tifosi Fiorentina cominciano ad accusarlo duramente"

15 febbraio 2023 18:13

Di Chiara non è contento: "Italiano deve imparare a cambiare. Dodò è l'unico acquisto azzeccato"

06 ottobre 2022 16:14

Di Chiara: "Serie A mediocre. Europa possibile ma la Fiorentina ha fallito troppi match Point"

19 maggio 2022 22:26

Di Chiara: "Pioli fa la differenza. Ultime scelte di Italiano particolari, ma pesavano le assenze"

29 aprile 2022 22:22

Di Chiara se la prende con Igor: "L'ha fatta grossa. La Fiorentina non ha un sostituto di Torreira"

24 aprile 2022 15:42

Di Chiara ammette: "Adesso Italiano è meno talebano rispetto a prima, un bene per la Fiorentina"

18 marzo 2022 19:13

"Piena fiducia e responsabilità, adesso Saponara e Biraghi indispensabili. Complimenti ad Italiano"

18 gennaio 2022 22:08

Di Chiara: "Italiano è l'allenatore giusta. Fiorentina non dipende da Vlahovic, segnale importante"

19 settembre 2021 09:44

Di Chiara: "La Fiorentina può ambire all'Europa. Vlahovic? Può ripetere i numeri dell'anno scorso"

12 settembre 2021 09:19

Di Chiara: "Regista fondamentale per Italiano. Serve chiarezza nel progetto: ad oggi rosa inalterata"

03 agosto 2021 21:08

Di Chiara: "Ribery ha parlato con Gattuso. Il tecnico deve decidere"

11 giugno 2021 18:21

Di Chiara: "Prandelli? Non credo che sia andato via per la salute"

23 marzo 2021 17:22

Di Chiara: "La stanchezza di Prandelli è segno che..."

15 marzo 2021 17:23

Di Chiara: "La Fiorentina deve affrontare l'Atalanta con il giusto atteggiamento, sarà una partita difficile"

06 febbraio 2020 18:17

Di Chiara: "Sicuramente Cutrone non te l'hanno regalato ma speriamo risolva il problema dei gol"

11 gennaio 2020 20:36

Di Chiara: "Iachini porterà grinta. Trova società forte. Squadra carente di mentalità.."

27 dicembre 2019 18:04

Di Chiara: "Esonero di Montella? Scelta corretta. Iachini è abituato a lottare. Sul mercato di gennaio..."

22 dicembre 2019 23:06

Di Chiara: "Montella è ad un punto di non ritorno. Il suo sostituto? Dipende dal budget di Commisso"

11 dicembre 2019 21:00

Di Chiara: "Stasera occasione per chi gioca meno. Venuti? Dimostri di valere la maglia viola.."

30 ottobre 2019 19:55

Di Chiara: "Biraghi per me sarà il titolare. Terzic ha una buona qualità. Ranieri in rosa ci può stare benissimo"

27 luglio 2019 20:44

Di Chiara: "Giusto ritirare la numero 13, nel 1984 mi successe la stessa cosa.."

06 marzo 2018 13:23

Di Chiara: "Simeone non segna perchè isolato, la SPAL ha un reparto offensivo migliore dei viola.."

27 febbraio 2018 15:30

Di Chiara: "Pioli deve dare una scossa, ma questa squadra non può competere per l'Europa"

16 febbraio 2018 12:15

Di Chiara: "Gil Dias ed Eysseric due zavorre. Simeone e Babacar rimangono sempre incompatibili..."

23 gennaio 2018 16:05

Di Chiara: "Fiorentina poco cinica, Babacar bene solo quando entra. Perisic l'uomo in più dell'Inter..."

05 gennaio 2018 18:25

Di Chiara: "Dunga? Ci litigavi almeno un paio di volte, avevo un bel rapporto con Baggio"

15 dicembre 2017 13:02

Di Chiara: "Babacar ha un innato senso del gol, dovrebbe giocare titolare. Simeone invece..."

23 ottobre 2017 20:32

Di Chiara: "In Fiorentina problema di comunicazione, Della Valle provocano, ma non ci sono cordate"

28 giugno 2017 14:37

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