Di Chiara: “Serve un miracolo. Vanoli non ha in mano la situazione, la squadra perderebbe pure con lo Scandicci”

L'ex difensore Viola, Alberto Di Chiara, analizza il momento in casa Viola in vista della gara contro la Cremonese

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sulla situazione di casa Viola. Le sue parole:

“Giusto dare ancora fiducia a Vanoli? Alla Fiorentina servirebbe un mago. Entrare nella testa di tutti è difficile. Non so Paratici cosa abbia in mente e quale sia la progettualità precisa, ma c’è poco da progettare al momento, c’è da salvarsi. Il ritorno di Pioli credo sia da scartare, la Fiorentina risparmierebbe di ingaggio con lui, questo è vero, però lo vedo difficile. Devi trovare qualcuno che abbia la bacchetta magica. A Parma la Fiorentina forse avrebbe meritato il pareggio, ma non concretizza le occasioni, manca di determinazione. C’è la sensazione che manca qualcosa alla squadra, al di là di un po’ di sfortuna”.

Aggiunge: “Credo che serva un equilibrio all’interno e che un punto di riferimento in società debba esserci, sennò diventa dura. Non so se Vanoli abbia in mano la situazione, non sembra così a vederlo. Sta cercando soluzioni, ma non si può certo dare un giudizio positivo guardando i risultati. A Parma affrontava una squadra non irresistibile, ma alla Fiorentina manca lo spirito. Se la Fiorentina non vince neanche con la Cremonese… è anche vero che la Fiorentina potenzialmente al momento potrebbe perdere pure contro lo Scandicci”

