Di Chiara: "I 92 milioni spesi dalla Fiorentina vanno dimostrati sul campo. Difesa tallone d'Achille"

L'ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a Tuttomercatoweb dopo la conferenza stampa di fine mercato di Pradè

L’ex calciatore della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per analizzare la conferenza stampa di Daniele Pradè e il mercato estivo dei viola. Queste le sue parole:

“Ci è stato detto che il mercato è concordato, anche Pioli è stato chiaro. E si è palesata la voglia di alzare un trofeo. Ora mi aspetto qualcosa di importante: la società ha speso 92 milioni di euro, ma sono tutti da dimostrare sul campo. Sono acquisti con prospettiva, ma nessuno è una garanzia”.

Di Chiara ha poi puntato l’attenzione sui reparti:

“La difesa è un po’ il tallone d’Achille, come per tante altre squadre funziona così. Ma anche a centrocampo Pioli deve dare forma a quello che vuole lui. In attacco ci sono grandi potenzialità. Pioli e Pradè hanno annunciato la volontà di un salto di qualità, ma adesso deve seguire un percorso di qualità”.