Di Chiara: "Stasera occasione per chi gioca meno. Venuti? Dimostri di valere la maglia viola.."

Alberto Di Chiara è intervenuto nel corso del pomeriggio ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Venuti? Montella deve fare coi giocatori che ha a disposizione. Con il 3-5-2 aveva trovato...

Alberto Di Chiara è intervenuto nel corso del pomeriggio ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Venuti? Montella deve fare coi giocatori che ha a disposizione. Con il 3-5-2 aveva trovato la quadratura, ora bisogna dimostrare anche altre soluzioni nel bagaglio per sopperire di fronte alle assenze. Venuti deve entrare ancora di più nel gruppo dei titolari della Fiorentina, oggi ha un’opportunità importante. Gara contro il Sassuolo? E’ una bella prova, vedremo all’opera i giocatori che non sono stati impiegati molto nell'ultimo luminoso periodo. Sottil? Contro la Lazio è entrato a freddo, in più bisogna mettere in conto che non ha mai giocato come esterno neo cinque do centrocampo. Doveva essere tatticamente intelligente e impedire la ripartenza della Lazio che ha portato al gol di Immobile. E’ comunque un giocatore con grandi doti, seppur ancora da sviluppare”.