Notizie Sassuolo Fiorentina Fiorentina

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Viola avanti nei precedenti con 9 successi: ora al Mapei per confermare la tradizione

05 dicembre 2025 11:42

Dal Viola Park, Italiano ha provato il 4321: Beltran e Bonaventura dietro Nzola. Soluzione a gara in corso

05 gennaio 2024 19:05

Italiano: "Il 2023 è stato straordinario, ora non dobbiamo mollare. Non chiedo regali, solo sudare la maglia"

05 gennaio 2024 18:30

Una Fiorentina double face che mostra tutta la sua fragilità. Il ritiro inutile a questo punto della stagione

18 aprile 2021 09:18

De Zerbi: "Potevamo fare di più. Berardi è il nostro fuoriclasse, potrebbe giocare in ogni squadra"

17 aprile 2021 20:49

Berardi: "Non al meglio oggi ma sono contento di aver aiutato la squadra. Sassuolo è casa mia"

17 aprile 2021 20:22

PAGELLE VIOLA: PEZZELLA DA INCUBO, MALE VENUTI E PULGAR. SI SALVA BONAVENTURA

17 aprile 2021 19:52

Pradé: "Commisso deluso, non si aspettava una stagione così. Dobbiamo far crescere i giovani"

02 luglio 2020 00:58

Iachini: "Prima del lockdown terza miglior difesa. Oggi ci siamo impegnati. Il mio futuro..."

02 luglio 2020 00:33

Adailton sicuro: "Difesa e contropiede, così il Parma colpirà i viola. La vittoria a Sassuolo.."

01 novembre 2019 15:42

Carobbi: "Castro? Bravo Montella a lanciarlo subito. Vlahovic colpisce per l'esuberanza"

31 ottobre 2019 20:30

Stovini: "Stasera la partita giusta per Vlahovic. Squalifica Ribery? Non è più al Bayern.."

30 ottobre 2019 20:43

Di Chiara: "Stasera occasione per chi gioca meno. Venuti? Dimostri di valere la maglia viola.."

30 ottobre 2019 19:55

Sassuolo-Fiorentina: ACF comunica tutte le curiosità sul match di stasera. Viola in vantaggio negli scontri diretti

30 ottobre 2019 13:35

Sassuolo-Fiorentina: la probabile formazione dei neroverdi. Qualche piccolo aggiustamento per De Zerbi

30 ottobre 2019 11:38

Convocati Sassuolo, De Zerbi ne chiama 22. Presente Magnanelli, accolto il ricorso del club

29 ottobre 2019 19:31

De Zerbi: "Viola valgono le prime 7 posizioni. Abbraccerò Boa, anche se si ha lasciato.."

29 ottobre 2019 17:01

Turrini: "Con la Lazio sconfitta inattesa, Europa lontana. Ribery non è qua in vacanza.."

29 ottobre 2019 16:26

MONTELLA: "NON FAREMO RICORSO PER RIBERY, NON CAMBIO MODULO MA CAMBIO A CENTROCAMPO..."

29 ottobre 2019 12:37

Domani la conferenza stampa del tecnico Montella Pre - Sassuolo. Ecco l'orario

28 ottobre 2019 18:34

In vendita biglietti per trasferta col Sassuolo. Settore ospiti 25 euro. Il giorno della gara..

24 ottobre 2019 19:01

Bucchioni:"Pioli domenica lancia Norgaard, ma pare il primo a non crederci. Sul ballottaggio Mirallas-Pjaca.."

13 dicembre 2018 18:44

De Sinopoli (Pres.ATF):"Abbiamo rifiutato il lancio delle maglie a fine gara. Ecco il motivo.."

12 dicembre 2018 22:14

Graziani:" La rimonta col Sassuolo è un segnale di reazione. La vicenda che riguarda il Dott.Galanti.."

11 dicembre 2018 22:47

Mareggini su Lafont: "Sul primo gol l'uscita è giusta, non si pretenda infallibilità. I suoi difensori.."

10 dicembre 2018 22:32

Amoruso: "A Reggio Emilia tanti giocatori viola assenti mentalmente. Gli spiragli per il futuro.."

10 dicembre 2018 22:09

De Zerbi: "Il mio Sassuolo meritava la vittoria, con più di un gol di scarto. La Fiorentina.."

09 dicembre 2018 14:47

Pioli: “Non siamo liberi mentalmente, dobbiamo ripartire dalla reazione. Simeone...”

09 dicembre 2018 14:28

Chiesa: “Dobbiamo ripartire dalla reazione finale, quella è la vera Fiorentina”

09 dicembre 2018 14:21

PAGELLE VIOLA: SIMEONE TORNA AL GOL. PEZZELLA ASSIST, MALE LAFONT

09 dicembre 2018 14:05

Pioli: “Siamo a meno due dall’Europa. In allenamento tanti gol. Chiesa in dubbio”

08 dicembre 2018 14:54

(VIDEO): Sassuolo-Fiorentina storia di numeri 9: Riganò, Rossi e... Babacar

07 dicembre 2018 21:24

Cor. Fiorentino, Pioli “albero di Natale” con il Sassuolo. Pjaca titolare, Gerson...

07 dicembre 2018 10:24

Chiffi di Padova per Sassuolo-Fiorentina. Di Bello al VAR. Questi i sei arbitri

06 dicembre 2018 13:22

Squalificato Vitor Hugo, mancherà contro il Sassuolo. Veretout ed Edimilson in diffida

03 dicembre 2018 17:04

IL RITORNO DI ADV, UNICA NOTA AZZECCATA IN UN POMERIGGIO STONATO. LA PRIMA AMMONIZIONE DI DABO... INSENSIBILE. L’EDITORIALE DI STEFANO BORGI

21 aprile 2018 23:04

La Nazione scrive: dopo la Lazio è scoppiata la rabbia nello spogliatoio viola

20 aprile 2018 10:15

Verso il Sassuolo: Laurini e Benassi dal 1’. In porta di nuovo Dragowski

20 aprile 2018 10:09

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