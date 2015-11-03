Notizie Sassuolo Fiorentina Fiorentina

Viola avanti nei precedenti con 9 successi: ora al Mapei per confermare la tradizione
05 dicembre 2025 11:42
Dal Viola Park, Italiano ha provato il 4321: Beltran e Bonaventura dietro Nzola. Soluzione a gara in corso
05 gennaio 2024 19:05
Italiano: "Il 2023 è stato straordinario, ora non dobbiamo mollare. Non chiedo regali, solo sudare la maglia"
05 gennaio 2024 18:30
Una Fiorentina double face che mostra tutta la sua fragilità. Il ritiro inutile a questo punto della stagione
18 aprile 2021 09:18
De Zerbi: "Potevamo fare di più. Berardi è il nostro fuoriclasse, potrebbe giocare in ogni squadra"
17 aprile 2021 20:49
Berardi: "Non al meglio oggi ma sono contento di aver aiutato la squadra. Sassuolo è casa mia"
17 aprile 2021 20:22
PAGELLE VIOLA: PEZZELLA DA INCUBO, MALE VENUTI E PULGAR. SI SALVA BONAVENTURA
17 aprile 2021 19:52
Pradé: "Commisso deluso, non si aspettava una stagione così. Dobbiamo far crescere i giovani"
02 luglio 2020 00:58
Iachini: "Prima del lockdown terza miglior difesa. Oggi ci siamo impegnati. Il mio futuro..."
02 luglio 2020 00:33
Adailton sicuro: "Difesa e contropiede, così il Parma colpirà i viola. La vittoria a Sassuolo.."
01 novembre 2019 15:42
Carobbi: "Castro? Bravo Montella a lanciarlo subito. Vlahovic colpisce per l'esuberanza"
31 ottobre 2019 20:30
Stovini: "Stasera la partita giusta per Vlahovic. Squalifica Ribery? Non è più al Bayern.."
30 ottobre 2019 20:43
Di Chiara: "Stasera occasione per chi gioca meno. Venuti? Dimostri di valere la maglia viola.."
30 ottobre 2019 19:55
Sassuolo-Fiorentina: ACF comunica tutte le curiosità sul match di stasera. Viola in vantaggio negli scontri diretti
30 ottobre 2019 13:35
Sassuolo-Fiorentina: la probabile formazione dei neroverdi. Qualche piccolo aggiustamento per De Zerbi
30 ottobre 2019 11:38
Convocati Sassuolo, De Zerbi ne chiama 22. Presente Magnanelli, accolto il ricorso del club
29 ottobre 2019 19:31
De Zerbi: "Viola valgono le prime 7 posizioni. Abbraccerò Boa, anche se si ha lasciato.."
29 ottobre 2019 17:01
Turrini: "Con la Lazio sconfitta inattesa, Europa lontana. Ribery non è qua in vacanza.."
29 ottobre 2019 16:26
MONTELLA: "NON FAREMO RICORSO PER RIBERY, NON CAMBIO MODULO MA CAMBIO A CENTROCAMPO..."
29 ottobre 2019 12:37
Domani la conferenza stampa del tecnico Montella Pre - Sassuolo. Ecco l'orario
28 ottobre 2019 18:34
In vendita biglietti per trasferta col Sassuolo. Settore ospiti 25 euro. Il giorno della gara..
24 ottobre 2019 19:01
Bucchioni:"Pioli domenica lancia Norgaard, ma pare il primo a non crederci. Sul ballottaggio Mirallas-Pjaca.."
13 dicembre 2018 18:44
De Sinopoli (Pres.ATF):"Abbiamo rifiutato il lancio delle maglie a fine gara. Ecco il motivo.."
12 dicembre 2018 22:14
Graziani:" La rimonta col Sassuolo è un segnale di reazione. La vicenda che riguarda il Dott.Galanti.."
11 dicembre 2018 22:47
Mareggini su Lafont: "Sul primo gol l'uscita è giusta, non si pretenda infallibilità. I suoi difensori.."
10 dicembre 2018 22:32
Amoruso: "A Reggio Emilia tanti giocatori viola assenti mentalmente. Gli spiragli per il futuro.."
10 dicembre 2018 22:09
De Zerbi: "Il mio Sassuolo meritava la vittoria, con più di un gol di scarto. La Fiorentina.."
09 dicembre 2018 14:47
Pioli: “Non siamo liberi mentalmente, dobbiamo ripartire dalla reazione. Simeone...”
09 dicembre 2018 14:28
Chiesa: “Dobbiamo ripartire dalla reazione finale, quella è la vera Fiorentina”
09 dicembre 2018 14:21
PAGELLE VIOLA: SIMEONE TORNA AL GOL. PEZZELLA ASSIST, MALE LAFONT
09 dicembre 2018 14:05
Pioli: “Siamo a meno due dall’Europa. In allenamento tanti gol. Chiesa in dubbio”
08 dicembre 2018 14:54
(VIDEO): Sassuolo-Fiorentina storia di numeri 9: Riganò, Rossi e... Babacar
07 dicembre 2018 21:24
Cor. Fiorentino, Pioli “albero di Natale” con il Sassuolo. Pjaca titolare, Gerson...
07 dicembre 2018 10:24
Chiffi di Padova per Sassuolo-Fiorentina. Di Bello al VAR. Questi i sei arbitri
06 dicembre 2018 13:22
Squalificato Vitor Hugo, mancherà contro il Sassuolo. Veretout ed Edimilson in diffida
03 dicembre 2018 17:04
IL RITORNO DI ADV, UNICA NOTA AZZECCATA IN UN POMERIGGIO STONATO. LA PRIMA AMMONIZIONE DI DABO... INSENSIBILE. L’EDITORIALE DI STEFANO BORGI
21 aprile 2018 23:04
La Nazione scrive: dopo la Lazio è scoppiata la rabbia nello spogliatoio viola
20 aprile 2018 10:15
Verso il Sassuolo: Laurini e Benassi dal 1’. In porta di nuovo Dragowski
20 aprile 2018 10:09
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