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La Nazione scrive: dopo la Lazio è scoppiata la rabbia nello spogliatoio viola

La Nazione racconta di una rabbia infinita, scoppiata ieri nello spogliatoio della Fiorentina, alla ripresa degli allenamenti. La sconfitta contro la Lazio di mercoledì sera è stata analizzata velocem...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 10:15
La Nazione scrive: dopo la Lazio è scoppiata la rabbia nello spogliatoio viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Terzo tempo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Terzo tempo
Rassegna Stampa
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La Nazione racconta di una rabbia infinita, scoppiata ieri nello spogliatoio della Fiorentinaalla ripresa degli allenamenti. La sconfitta contro la Lazio di mercoledì sera è stata analizzata velocemente, senza i soliti approfondimenti sui momenti decisivi del match, perché oggi è già vigilia di un’altra partita, quella contro il Sassuolo in casa dei neroverdi. Il valore aggiunto, ha ribadito ieri l'allenatore viola Stefano Pioli ai suoi uomini, dovrà essere la rabbia agonistica che la Fiorentina deve riuscire a mettere in campo.

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