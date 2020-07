Iachini: “Prima del lockdown terza miglior difesa. Oggi ci siamo impegnati. Il mio futuro…”

Dopo la brutta e umiliante sconfitta in casa contro il Sassuolo l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole: “Il mio futuro alla Fiorentina? Non dobbiamo parlare della mia conferma in panchina. Siamo ripartiti con la terza difesa del campionato prima del lockdown. Nella ripresa abbiamo avuto sfortuna. Devo pensare ad ora e a come dobbiamo fare per uscire da questo momento. In queste prime tre partite, non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo lavorare meglio sugli episodi decisivi. L’impegno della squadra c’è stato anche stasera, purtroppo non siamo stati così bravi a mettere la palla dentro per riaprire il match”.