Labaro Viola

(VIDEO): Sassuolo-Fiorentina storia di numeri 9: Riganò, Rossi e... Babacar

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel per Sassuolo-Fiorentina in programma domenica ore 12.30. Storia di “bomber” come Rig...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 21:24
(VIDEO): Sassuolo-Fiorentina storia di numeri 9: Riganò, Rossi e... Babacar -
News
Babacar
Rossi
Sassuolo Fiorentina
Condividi

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel per Sassuolo-Fiorentina in programma domenica ore 12.30. Storia di “bomber” come Riganò, Rossi ed anche l’ex di turno: Babacar

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok