(VIDEO): Sassuolo-Fiorentina storia di numeri 9: Riganò, Rossi e... Babacar
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel per Sassuolo-Fiorentina in programma domenica ore 12.30. Storia di “bomber” come Rig...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 21:24
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel per Sassuolo-Fiorentina in programma domenica ore 12.30. Storia di “bomber” come Riganò, Rossi ed anche l’ex di turno: Babacar