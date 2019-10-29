Convocati Sassuolo, De Zerbi ne chiama 22. Presente Magnanelli, accolto il ricorso del club
Sono 22 i convocati di Roberto De Zerbi per la sfida di domani contro la Fiorentina. Questo l'elenco completo.Portieri: Consigli, Russo, Turati.Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccin...
Sono 22 i convocati di Roberto De Zerbi per la sfida di domani contro la Fiorentina. Questo l'elenco completo.
Portieri: Consigli, Russo, Turati.Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan. Centrocampisti: Djuricic, Duncan, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Obiang, Traoré. Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Raspadori.
Fra i disponibili figura anche il capitano neroverde Francesco Magnanelli a seguito dell'accoglimento del reclamo avverso la squalifica di una giornata presentato dal club alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale in data odierna.
Tuttomercatoweb.com