Notizie De Zerbi Fiorentina

Dall'Inghilterra: "Solomon vuole tornare al Tottenham, il giocatore sarebbe felice di avere De Zerbi"
16 maggio 2026 19:16
De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: per lui 5 anni di contratto, a breve la firma e l'annuncio
31 marzo 2026 11:38
Di Marzio: “Tottenham, De Zerbi valuta un contratto di 5 anni. Ore decisive per il sì”
30 marzo 2026 10:29
Vitale: "Dopo Vanoli serve un salto di qualità. La Fiorentina deve prendere Sarri o De Zerbi a giugno"
27 marzo 2026 15:24
De Zerbi dice di no al Tottenham. Vuole aspettare e valutare le possibilità che avrà a fine stagione
25 marzo 2026 11:42
Adani: "De Zerbi in passato ha parlato spesso con la Fiorentina. Vediamo cosa potrà accadere"
20 marzo 2026 14:26
Criscitiello attacca De Zerbi: "Un cretino. Non doveva andare a Marsiglia, errore di valutazione"
15 febbraio 2026 14:56
De Paola attacca De Zerbi: "Sapientone, si pompa da solo. Cosa ha vinto? Niente. Mi ha stufato"
13 febbraio 2026 17:23
Orlando: "De Zerbi? Se la Fiorentina si salva va a Firenze. Sembra che Paratici si sia mosso"
13 febbraio 2026 16:55
Bucchioni: "Dobbiamo tutti pensare solo a salvarci. De Zerbi a Firenze verrebbe trattato come Italiano"
12 febbraio 2026 19:03
Sirene dalla Premier per De Zerbi: Tottenham e Manchester United si sfidano per ingaggiarlo
12 febbraio 2026 17:32
Corriere Fiorentino: “Se Vanoli salta, De Zerbi possibile? Paratici ha una visione simile al mister bresciano”
12 febbraio 2026 09:17
Pizzigoni sui rumors De Zerbi-Fiorentina: "Paratici lo voleva anche al Tottenham; perchè no?"
11 febbraio 2026 22:00
Di Napoli: "De Zerbi l'uomo giusto per la Fiorentina, ma siamo sicuri che abbiano l'entusiasmo?"
11 febbraio 2026 15:33
De Zerbi nel mirino della Fiorentina in estate? Paratici lo monitora da tempo
11 febbraio 2026 11:31
De Zerbi si dimette dal Marsiglia. La suggestione per la panchina della Fiorentina prende corpo?
11 febbraio 2026 00:20
Terremoto a Marsiglia, De Zerbi dopo la debacle in Champions non si presenta all'allenamento
29 gennaio 2026 23:03
De Rossi rivela: "La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma"
26 dicembre 2025 17:01
Dodò ‘premiato’ da De Zerbi: è nella top 11 dei giocatori allenati dal tecnico italiano
05 dicembre 2025 17:25
Viviano: "Pioli ha tante colpe perché la Fiorentina non rende, ma ora va aspettato"
10 ottobre 2025 14:15
Adani: "Per ora non voglio allenare. De Zerbi si taglierebbe lo stipendio per lavorare con me"
25 settembre 2025 15:05
Collaboratore De Zerbi: “Lamptey è meglio di Dodó a livello difensivo e può giocare anche a sinistra”
03 settembre 2025 18:11
De Zerbi ed il fallimento del Brescia: "Ho provato le stesse cose di Viviano quando falli la Fiorentina"
12 giugno 2025 20:37
Benatia blinda De Zerbi: "Non c'è allenatore migliore per il Marsiglia. Mette emozione e cura i dettagli"
19 maggio 2025 22:24
De Zerbi spegne le voci sul futuro: "Voglio restare al Marsiglia al 100%"
18 maggio 2025 15:45
De Zerbi incanta in Francia ma non è sicuro di restare. E se diventasse un obiettivo della Fiorentina?
14 maggio 2025 11:57
De Zerbi attacca Lirola: "Non ti voleva nessuno, sono stato l'unico a credere in te e mi ringrazi così?
04 aprile 2025 11:37
Ceccarini rivela: "La Fiorentina tratta il centrocampista canadese Ismael Kone del Marsiglia"
01 febbraio 2025 23:23
De Zerbi rivela: "Ho avuto contatti con società importanti ma non abbiamo trovato l'accordo"
07 luglio 2024 13:10
Criscitiello rivela: "De Zerbi verso la panchina del Marsiglia, gradisce la destinazione. Parti vicinissime"
13 giugno 2024 13:28
Graziani: "Terrei Castrovilli, mi è sempre piaciuto. Avrei preferito Sarri o De Zerbi ma tifo per Palladino"
05 giugno 2024 16:22
Nazione, De Zerbi sarebbe una garanzia, Juric una forte alternativa. Occhio all'alternativa Pecchia"
31 maggio 2024 07:33
Farioli lascia il Nizza e sarà l'allenatore dell'Ajax. L'ex vice di De Zerbi fu accostato alla Fiorentina in passato
22 maggio 2024 18:28
De Zerbi dice addio al Brighton: "Sono molto triste ma decisione comune". Possibilità Fiorentina?
18 maggio 2024 16:53
La Stampa scrive: "Anche De Zerbi tra i papabili sostituti di Italiano come allenatore della Fiorentina"
08 maggio 2024 13:29
Brighton, il mago De Zerbi non basta più, cifra folle per prendere il medico del Francoforte
01 maggio 2024 22:20
Graziani: "De Zerbi potrebbe essere la figura giusta per sostituire Italiano sulla panchina della Fiorentina"
30 aprile 2024 14:40
Roma-Brighton si potrebbe rigiocare? Il goal di Mancini era in fuorigioco e arriva il ricorso del Brighton
10 marzo 2024 12:49
Il mago De Zerbi non incanta più, un'altra pesante sconfitta per il suo Brighton
02 marzo 2024 19:06
Brighton celebra De Zerbi, un murales in città per chi ha fatto la storia dei Seagulls
17 febbraio 2024 17:18
Pioli potrebbe essere esonerato dal Milan, a fine anno vogliono Thiago Motta o De Zerbi
25 dicembre 2023 19:04
Maxime Lopez e quella volta in cui De Zerbi rivelò a Vacca su Whatsapp dove lo avrebbe fatto giocare
02 settembre 2023 18:46
Igor si presenta al Brighton: "Era il mio sogno da bambino. Non vedo l'ora di allenarmi con De Zerbi"
26 luglio 2023 15:25
TMW, Igor ad un passo dal Brighton di De Zerbi. Alla Fiorentina 15 milioni più bonus
15 luglio 2023 17:51
De Zerbi: "Dodò ero sorpreso quando lo criticavate, è molto più forte di quanto ha fatto vedere"
28 giugno 2023 21:51
De Zerbi si gode Firenze con Aquilani, cena nel pieno centro della città con vista Duomo
27 giugno 2023 23:17
Aquilani: "Le parole di De Zerbi mi riempiono d'orgoglio. Mi ha dato tante idee per la squadra"
25 aprile 2023 21:52
De Zerbi: "Aquilani farà una grandissima carriera anche se adesso è un pò indietro come livello"
22 aprile 2023 14:44
Dodò: "Italiano come De Zerbi. Ho annullato Kvara? In Champions ho affrontato Vinicius e Sterling..."
27 marzo 2023 13:01
Cassano: "Allenatori forti che emergono solo Italiano e De Zerbi. In Italia chiamiamo ancora Iachini"
02 marzo 2023 21:10
"Ho parlato con un collaboratore di De Zerbi, mi continuano a ripetere che Dodò è un campione"
16 gennaio 2023 13:46
Di Marzio: "Fiorentina penserà di vendere Amrabat solo per 45 milioni. Lo vogliono Klopp e De Zerbi"
15 dicembre 2022 20:15
De Zerbi parla di Duncan: "A Sassuolo amava giocare a piede invertito. In questo modo c'è più spazio"
18 novembre 2022 13:07
De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"
18 novembre 2022 00:33
De Zerbi rifiuta il Bologna, non vuole prendere il posto di un uomo in difficoltà. Il si solo se si fosse dimesso
07 settembre 2022 14:59
Esonero Mihajlovic, l'ennesimo triste epilogo di un calcio che non c'è più. Il romanticismo nel calcio, è acqua passata
07 settembre 2022 13:19
Sportitalia annuncia: "Finita l'avventura di De Zerbi allo Shakhtar: il tecnico ha rescisso il contratto"
06 luglio 2022 21:04
Corriere dello Sport, De Zerbi al posto di Italiano? La notizia è stata smentita da tutti
19 giugno 2022 09:54
Pedullà: "Grossi problemi tra Italiano e la Fiorentina. Chiesti 2 milioni e mezzo. Pronto De Zerbi"
17 giugno 2022 23:16
Il governo italiano in soccorso di De Zerbi, in macchina fino alla Polonia, poi il ritorno in Italia
26 febbraio 2022 16:49
De Zerbi bloccato in Ucraina chiede aiuto: "Chiediamo aiuto da parte del governo italiano"
24 febbraio 2022 13:58
De Zerbi resta bloccato a Kiev, il suo drammatico racconto: "Stanotte ci hanno svegliato le esplosioni"
24 febbraio 2022 13:01
Cassano si sfoga: "In Italia andiamo ancora dietro a Mourinho, solo la Fiorentina chiese De Zerbi"
15 febbraio 2022 17:26
Pericolo guerra in Ucraina, chiesto a italiani di tornare, De Zerbi per adesso bloccato in Turchia
14 febbraio 2022 18:00
De Zerbi esalta Castrovilli: "Fa la differenza, uno dei pochi in Italia ad avere lo strappo"
09 ottobre 2021 12:30
De Zerbi: "Contattato da club italiani ma non mi hanno stimolato. Shakhtar scelta giusta"
03 giugno 2021 15:44
Viviano: "Ringrazio Commisso ma qualcuno dovrebbe aiutarlo. Causa difficoltà? La conferma di Iachini"
19 maggio 2021 19:56
Nazione, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Resiste la pista estera per la Fiorentina
15 maggio 2021 13:05
La Fiorentina molla De Zerbi, il tecnico del Sassuolo ad un passo dallo Shakhtar. I dettagli
12 maggio 2021 18:12
COMMISSO VUOLE GATTUSO, PRADÈ SU DE ZERBI E VUOLE IL RITORNO DI MACIA. POSSIBILI SORPRESE
10 maggio 2021 13:11
Di Marzio: "De Zerbi ha scelto lo Shaktar Donetsk. La Fiorentina torna su Gattuso: si lavora sull'intesa"
09 maggio 2021 22:44
Frey: "Voglio tornare alla Fiorentina. Proposto progetto alla società, aspetto risposta. Vorrei De Zerbi"
07 maggio 2021 13:23
Lezione di Friedkin a Commisso. La risposta può essere Sarri. De Zerbi non ha mai rifiutato
04 maggio 2021 20:34
Di Bari, ex ds Foggia: "De Zerbi ha carattere tosto, perfetto per allenare la Fiorentina"
04 maggio 2021 13:16
SKY, Juric è il prescelto per la panchina viola. De Zerbi e Gattuso hanno rifiutato la Fiorentina
02 maggio 2021 14:51
Carnasciali: "Se fossi in De Zerbi non lascerei il Sassuolo per la Fiorentina. Servono garanzie sul progetto"
01 maggio 2021 22:36
De Zerbi: "Futuro? Sarò il primo a dirlo ai giocatori. Non sarà uno scoop"
01 maggio 2021 16:10
Dovellini: "Fiorentina intrigata da Da Zerbi. Rinnovo Vlahovic? Non è come Chiesa..."
30 aprile 2021 22:06
Bucchioni: "De Zerbi dirà addio al Sassuolo, o va ad allenare lo Shaktar oppure la Fiorentina"
30 aprile 2021 15:50
Tuttosport, De Zerbi in pole per la panchina della Fiorentina. Seguono Gattuso, Juric e Fonseca
30 aprile 2021 09:00
Repubblica, Commisso vuole un allenatore emergente: De Zerbi, Juric e Italiano sono i tre nomi
30 aprile 2021 08:41
Bonato: "De Zerbi è uno degli allenatori con più prospettiva, non solo in Italia. Il suo destino è al bivio"
29 aprile 2021 21:49
Venerato: "Gattuso non è convinto della Fiorentina. Accetterebbe solo una squadra rifatta ex novo"
29 aprile 2021 21:31
Galli: "Cragno al posto di Drago? Anche lui esce molto poco, è bene che si sappia subito"
29 aprile 2021 13:43
Laudisa: "Vlahovic non sembra intenzionato a prolungare. Gattuso non verrà, De Zerbi piu' vicino allo Shakhtar"
29 aprile 2021 13:35
CorSport, De Zerbi potrebbe essere l'artefice del rinascimento della Fiorentina. Juric...
29 aprile 2021 09:46
Gazzetta, De Zerbi, la Fiorentina è tornata alla carica: l'allenatore richiede di portare i suoi fedelissimi
29 aprile 2021 09:13
Pedullà: "Gattuso prima scelta per la Fiorentina. De Zerbi ha quasi accettato lo Shakhtar"
29 aprile 2021 00:16
Di Gennaro: "De Zerbi potrebbe restituire il bel calcio a Firenze, ma servono 15 giocatori nuovi"
28 aprile 2021 22:07
De Zerbi tratta con la Fiorentina? Il Sassuolo pensa al suo sostituto, Italiano dello Spezia
28 aprile 2021 18:08
Bucchioni: "De Zerbi vuole andare allo Shakhtar. Gattuso verrebbe a piedi alla Fiorentina"
28 aprile 2021 17:03
Gattuso ancora non contattato da Commisso. A Pradè non piace. Trattativa De Zerbi
28 aprile 2021 13:31
Sconcerti: "De Zerbi meglio di Juric, i giovani forti se ne vanno dalla Fiorentina. Basta 1 punto a partita"
27 aprile 2021 19:48
Da Sassuolo, si cerca di convincere De Zerbi a restare, la Fiorentina attende interessata
27 aprile 2021 19:06
Gazzetta, Vlahovic potrebbe rinnovare, ma solo per un altro anno. Cessione rinviata al 2022?
26 aprile 2021 13:28
Pradè convince Commisso, iniziata trattativa con De Zerbi. Gattuso non preferito dal ds
26 aprile 2021 12:56
Criscitiello annuncia: "La Fiorentina ha contattato De Zerbi, chiesta libertà sul mercato. C'è gradimento"
26 aprile 2021 00:47
Sportmediaset, Gattuso sempre più vicino alla Fiorentina. De Zerbi, l'altro concorrente, verso lo Shakthar
24 aprile 2021 12:34
De Zerbi: "Non voglio giocare contro il Milan, fondatrice della Superlega, ho avvisato la società"
20 aprile 2021 17:05
De Zerbi: "Potevamo fare di più. Berardi è il nostro fuoriclasse, potrebbe giocare in ogni squadra"
17 aprile 2021 20:49
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