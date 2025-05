Benatia blinda De Zerbi: “Non c’è allenatore migliore per il Marsiglia. Mette emozione e cura i dettagli”

Roberto De Zerbi sembra destinato a rimanere a Marsiglia dopo un momento di incertezza. Il direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia Medhi Benatia ha voluto chiarire che l’allenatore è un punto fermo del club durante il programma “Rothen s’enflamme” di RMC Sport, queste le sue parole:

“Non penso di essere la persona giusta per giudicare la comunicazione dell’allenatore, né le sue emozioni. Non farò l’esperto di comunicazione. Lui mette emozione, mette molti sentimenti nel rapporto con i giocatori. Penso che ci si possa identificare con un allenatore così, in particolare i giocatori con carattere. Tutti possiamo migliorare. L’obiettivo è andare avanti e ripartire ancora più forti il secondo anno”.

E sulla possibilità di trattenerlo a Marsiglia non sembra avere dubbi:

“Sul mercato, non c’è un allenatore migliore per l’Olympique Marsiglia. È stato molto bravo ad attivare dei meccanismi. Servono allenatori che sappiano farlo. Ha sempre trovato le leve giuste per rilanciare la squadra. Si è adattato ai giocatori che aveva. È un punto di forza. So cosa porta con sé: è attento ai dettagli. A me piace questo, la cura per i dettagli”.