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Notizie Benatia Fiorentina

Benatia blinda De Zerbi: "Non c'è allenatore migliore per il Marsiglia. Mette emozione e cura i dettagli"

19 maggio 2025 22:24

Dalla Francia, l'Olympique Marsiglia ci prova per Italiano. Benatia segue il tecnico della Fiorentina

09 aprile 2024 21:56

Rizzoli: "Rosso mancato a Benatia? Si poteva dare l'espulsione ma la decisione dell'arbitro..."

19 novembre 2018 19:59

Collina: "La Var avrebbe confermato il rigore sul fallo di Benatia contro il Real. In Champions..."

28 maggio 2018 13:28

Milan-Juventus 0-1 gol di Benatia tra le proteste del Milan

09 maggio 2018 22:02

Juventus: grande lite tra Buffon e Benatia negli spogliatoi dopo Juve-Napoli

24 aprile 2018 13:05

Benatia shock offende Crozza: “Imbecille testa di C. Mettiti un dito... Ti aspetto a Vinovo”

16 aprile 2018 23:47

VIDEO, Crozza ridicolizza così Buffon, la Juventus e Benatia per le parole del post Real Madrid

14 aprile 2018 18:00

Benatia, diverbio social con tifoso viola: "Eri da squalificare per 10 giornate". Ma lui: "Non cerco di far male"

12 gennaio 2018 15:48

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