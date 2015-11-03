Notizie Benatia Fiorentina

Benatia blinda De Zerbi: "Non c'è allenatore migliore per il Marsiglia. Mette emozione e cura i dettagli"
19 maggio 2025 22:24
Dalla Francia, l'Olympique Marsiglia ci prova per Italiano. Benatia segue il tecnico della Fiorentina
09 aprile 2024 21:56
Rizzoli: "Rosso mancato a Benatia? Si poteva dare l'espulsione ma la decisione dell'arbitro..."
19 novembre 2018 19:59
Collina: "La Var avrebbe confermato il rigore sul fallo di Benatia contro il Real. In Champions..."
28 maggio 2018 13:28
Milan-Juventus 0-1 gol di Benatia tra le proteste del Milan
09 maggio 2018 22:02
Juventus: grande lite tra Buffon e Benatia negli spogliatoi dopo Juve-Napoli
24 aprile 2018 13:05
Benatia shock offende Crozza: “Imbecille testa di C. Mettiti un dito... Ti aspetto a Vinovo”
16 aprile 2018 23:47
VIDEO, Crozza ridicolizza così Buffon, la Juventus e Benatia per le parole del post Real Madrid
14 aprile 2018 18:00
Archivio